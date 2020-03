Fussball-Verbandsliga Ost : Schinkels Trainer Meyer genervt: „Jetzt sind wir wieder die Blöden“

Der 1. FC Schinkel verliert mit 0:1 beim TSV Flintbek.

09. März 2020, 15:10 Uhr

Der abstiegsbedrohte 1. FC Schinkel lieferte dem heimstarken Aufsteiger TSV Flintbek in der Fußball-Verbandsliga Ost einen großen Kampf, musste die Rückfahrt aber mit einer knappen 0:1-Niederlage im Gepäck antreten. Damit steckt die Mannschaft von FC-Trainer Volkmar Meyer jetzt in noch größeren Abstiegssorgen.

„Wir sind dreimal am Aluminium gescheitert – irgendwann wurde es Zeit, dass wir treffen“, atmete TSV-Trainer Wolfgang Szellas tief durch, als sein Joker Fynn-Niklas Nordheim einen Eckstoß von Markus Schuster zum späten 1:0 einnickte (83.). Doch selbst von diesem späten Rückschlag ließen sich die mit dem Rücken zur Wand stehenden Schinkeler nicht entmutigen und rannten bis zum Schluss an. „Jeder lange Ball, der in unseren Strafraum segelte, war gefährlich“, erklärte Szellas, der nach überstandener, sechsminütiger Nachspielzeit den Sieg als verdient empfand, wenngleich seine Defensivabteilung Schwerstarbeit zu verrichten hatte.

„Wir hätten nach rund einer Stunde einen Elfmeter kriegen müssen“, haderte derweil FC-Trainer Volkmar Meyer mit der Schiedsrichterleistung: „Da wurde Ramazan Kaya praktisch in den Bauch getreten. So sind wir wieder die Blöden, obwohl wir eine tolle Leistung abgeliefert haben.“

TSV Flintbek: Klarmann – Fallet, Büssau, Rehder, Schuster – Sommerfeld – Frahm (60. Nordheim), Hübner, Reinert (60. F. Szellas), Knust (52. Raudzus) – Göllner.

1. FC Schinkel: Joachim – Ferhat, Koch, Kressin – Schweimer – Rothermund, Airapetjan, Hofschulz – Ogodogbo, Kaya.

SR: Krükemeier (Henstedt-Ulzburg).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Nordheim (83.).