Fussball-Verbandsliga : Schinkel will daheim liefern

In der Fußball-Verbandsliga Ost fordert Schinkels Trainer Daniel Lechte ein positives Miteinander.

von shz.de

28. September 2018, 11:26 Uhr

Auch wenn der 1. FC Schinkel zuletzt mit einem Remis in der Fußball-Verbandsliga Ost beim VfR Laboe aufhorchen ließ, herrscht Druck beim heutigen Heimauftritt gegen Bornhöved/ Schmalensee, den es ab 15 Uhr in positive Energie umzuwandeln gilt.

„Ja, wir sind in der Pflicht“, macht FC-Trainer Daniel Lechte keinen Hehl daraus, dass auf Schinkel richtungweisende Wochen warten, die man bestenfalls mit einem Heimsieg gegen die zuletzt gegen Kronshagen mit 2:7 unter die Räder gekommene SG beginnen sollte – sofern man nicht in den Abstiegsstrudel geraten möchte. „Es ist immer wieder die fehlende Konstanz, die uns zu schaffen macht. Das spiegelte sich zuletzt erneut in zwei völlig unterschiedlichen Hälften wider“, will der Trainer seinen Schützlingen endlich den anfänglichen Schlendrian austreiben und fordert ein sofortiges Anknüpfen an die starke zweite Hälfte auf dem Ostufer ein.

Mit dem im Prüfungsstress befindlichen Cedric Lühmann und dem angeschlagenen Nils Pleines fehlen der Lechte-Equipe zwar zwei Führungsspieler, doch daneben kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. „Bezüglich der Taktik bin ich mir noch nicht sicher. Eventuell überlassen wir dem Gegner zunächst den Ball“, überlegt Lechte, die als defizitär eingeschätzten Aufbaufähigkeiten der Segeberger abfragen zu wollen.

EZ-Tipp: 2:1