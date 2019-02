Fussball : „Schinkel und ich – das passt“

In der Fußball-Verbandsliga Ost übernimmt Volkmar Meyer im Sommer das Traineramt beim 1. FC Schinkel. „Wer nicht mitzieht, muss gehen.“

von shz.de

24. Februar 2019, 13:29 Uhr

Es zeugt von Weitblick, dass Fußball-Verbandsligist 1. FC Schinkel vor zwei Wochen die Verpflichtung eines Nachfolgers von Interimstrainer Mario Schülke verkündete. Volkmar Meyer, der zur Zeit noch die U19 des TSV Altenholz in der Oberliga coacht, soll den temporären Rückkehrer ab Sommer beerben und stand der EZ Rede und Antwort bezüglich der Vorstellungen und Wünsche an seiner baldigen Wirkungsstätte.



Herr Meyer, wie kam es zur Entscheidung pro Schinkel?

Volkmar Meyer: Vor meinem Amtsantritt im Sommer bei der Altenholzer A-Jugend habe ich die Regionalliga-U15 von Holstein Kiel trainiert und wollte nun in den Herrenbereich einsteigen. Schinkels Torwarttrainer Matthias Hoop hat mich dann beim FC zum Thema gemacht und auch Mario Schülke kenne ich seit Jahren sehr gut. Die Gespräche waren sehr intensiv und konstruktiv. Ich habe gemerkt, dass der Verein und ich zueinander passen, sodass mir die Entscheidung nicht schwer fiel.



Was sind Ihre Ziele?

Ich will hier einen Umbruch mitmoderieren, eine Mannschaft formen, die Bock auf Fußball hat. Klar, es geht auch um Ergebnisse, aber über allem stehen für mich der Ausbildungsgedanke und Spaß an diesem von mir geliebten Sport. Wir beginnen nun mit der Kaderplanung und wollen eine gute Mischung aus Alt und Jung hinbekommen. Ich möchte, dass jeder Lust auf Training hat und bin mir sicher, dass ich mit meinen Übungen dafür sorgen werde. Spielerisch möchte ich gerne Ballbesitzfußball praktizieren, zwinge mein Team aber nicht in ein starres taktisches Korsett.



Sie haben bisher fast ausschließlich Jugendteams betreut. Erwarten Sie einen großen Unterschied zwischen dem Junioren- und Herrenbereich?

Nein, eigentlich nicht. Natürlich geht es im Seniorenbereich etwas schneller und körperbetonter zu, aber die Grundlagen bleiben die gleichen. Wenn man an diesen arbeitet, tut das den Spielern gut, egal wie alt sie sind. Außerdem spreche ich durch meinen Hintergrund trotz meiner 50 Jahre eine jugendliche Sprache und ohnehin bin ich kein „autoritärer Hannes“, sondern ein moderner Trainer, der sich auf seine Schützlinge einstellen kann.



In den vergangenen Jahren hätte man den Eindruck gewinnen können, dass die Mannschaft des FC Schinkel schwer trainierbar sei. Empfinden Sie das ähnlich?

Ich kenne den Großteil der Jungs noch nicht und maße mir da kein Urteil an, aber wer nicht mitzieht, von dem trenne ich mich. Auch wenn wir nur einen Einjahresvertrag ausgemacht haben, sehe ich die Aufgabe als eine langfristige an und will hier so schnell wie möglich, so viel Erfolg wie möglich haben. Im Übrigen gilt der Vertrag auch im Falle eines eventuellen Abstiegs, doch natürlich hoffe ich, dass das Team den Klassenerhalt schafft und sich danach mit mir gemeinsam entwickeln und gute Eindrücke in einer attraktiven Verbandsliga machen kann.