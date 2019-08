Fussball-Verbandsliga Ost : Schinkel rehabilitiert sich mit 2:1-Sieg über Inter Türkspor II

Moses Ogodogbo erzielt den Siegtreffer im Heimspiel gegen die Kieler Gäste.

von shz.de

11. August 2019, 17:46 Uhr

Mit einem Erfolgserlebnis beendete der 1. FC Schinkel die Englische Auftaktwoche der Fußball-Verbandsliga Ost und rehabilitierte sich mit dem 2:1 (1:0)-Erfolg über Inter Türkspor II für den unter der Woche erlittenen 1:5-Schiffbruch gegen Plön.

„Wir brauchen aber weiterhin Zeit – auch wenn wir zumeist die spielbestimmende Mannschaft waren“, gab FC-Trainer Volkmar Meyer zu, dass sein Team den Gegner nicht an die Wand spielte. Und doch ging sein Team nach einem Steckpass von Moses Ogodogbo durch Ricardo Bock in Führung (43.) und hätte noch vor der Pause erhöhen können, doch Ogodogbo scheiterte am Querbalken. „Nach Wiederanpfiff haben wir etwas den Faden verloren“, erkannte Meyer, dass seine Farben zu viel zuließen und förmlich um das 1:1 durch Emre Ünal bettelten (72.). Aber praktisch im Gegenzug stellte Ogodogbo die Weichen wieder auf Sieg. „Wir hätten danach den Deckel drauf machen müssen“, zählte Meyer eine Reihe von Chancen für seinen FC, konnte aber schließlich dennoch drei Punkte bejubeln und beruhigt in zwei fußballfreie Wochen gehen. „Ich heirate am kommenden Wochenende“, verriet der Coach. Derweil sprach sein Gegenüber von einem „verhexten Spiel“. „Wir hatten so viele Gelegenheit, die wir aber einfach nicht nutzen konnten“, empfand Mefail Sengül die Niederlage als unglücklich.

1. FC Schinkel: Ewers – Ferhat, Schweimer, Koch, Otto – Schütt (55. Rothermund), Ogodogbo, Rose, F. Karakayali – Bock, Schultz.

Inter Türkspor II: Katirci – Semih Aydemir, Erol, Samet Aydemir (70. Santos), Atamtürker, Aslan, Boyn, Gümüs (84. Gharibi), Hodaj, Ünal, Eser.

SR: Christiansen (Flensburg).

Zuschauer: 60.

Tore: 1:0 Bock (43.), 1:1 Ünal (72.), 2:1 Ogodogbo (75.).

Gelb-Rote Karten: Ünal, Erol (78., 85., jeweils wdh. Foulspiel, beide Inter).