Fussball-Verbandsliga : Schinkel auf dem Weg Richtung Abstiegskampf

In der Fußball-Verbandsliga Ost musste sich der 1. FC Schinkel dem Dobersdorfer SV geschlagen geben.

von Redaktion Eckernförde

16. September 2018, 10:57 Uhr

Schinkel | Eine gute Halbzeit reichte dem 1. FC Schinkel nicht, um gegen den Dobersdorfer SV zu punkten. „Das waren nicht nur taktisch, sondern auch was die Einstellung betrifft, richtig schlechte erste 45 Minuten“, ist FC-Trainer Daniel Lechte enttäuscht nach der 1:3 (0:2)-Pleite in der Fußball-Verbandsliga Ost.

Nach einem Ballgewinn schalteten die Gäste in Minute 19 blitzschnell um, und der starke Yannick Schnoor bediente Patrick Mierse am zweiten Pfosten, ehe Schnoor einen an ihm verwirkten Foulelfmeter mit etwas Dusel an Christian Gutsmann vorbei bugsierte (25.). „Im zweiten Spielabschnitt haben wir dann viel besser agiert, endlich eine ordentliche Tiefenstaffelung hinbekommen und sind zu Recht zum Anschluss durch Moses Ogodogbos Freistoßtreffer gekommen“, berichtet Lechte, dass sein Team aufkam. „Wir hätten aus meiner Sicht auch einen Strafstoß kriegen müssen“, ärgert sich der Übungsleiter darüber, dass die Pfeife des Unparteiischen nach einem Vergehen an Ogodogbo stumm blieb (68.). Stattdessen schlossen die Plöner kurz darauf einen Konter mit dem finalen 1:3 ab und fuhren so ihren zweiten Saisonsieg ein.

„Langsam wird die Luft dünn“, fordert Lechte ein Umdenken seiner Spieler ein, die die Grundtugenden des Fußballs vom Anpfiff weg praktizieren müssten, sofern sie nicht in den Abstiegskampf geraten wollen.



1. FC Schinkel: Gutsmann – Zepka, Schweimer, Bartels (83. Osei) – Kaya, Lühmann (69. Kusnierczyk), Ergen, Gebkart (60. Airapetjan), Otto – Ogodogbo, Abubakar.

Dobersdorfer SV: Teickner – Wentorp, Schnoor (38. Gonda), Mierse, Klaus, Drews, Bock, Heese, B. Matthies (84. Ziebell), N. Matthies (78. Bach), Baldwosky.

SR: Jungheinrich (Schafstedt).

Zuschauer: 69.

Tore: 0:1 Mierse (19.), 0:2 Schnoor (25., FE), 1:2 Ogodogbo (50.), 1:3 Bock (74.).