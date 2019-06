Fussball-Oberliga : Saisonauftakt nicht beim ESV – nächster Test gegen Holstein Kiel II

Der Eckernförder SV richtet nicht die Saisoneröffnung aus. Die Husumer SV bekommt den Zuschlag. Sonnabend (15 Uhr) nächster Test gegen Holstein Kiel II.

von Stefan Gerken

28. Juni 2019, 16:21 Uhr

Auf ein zweites Spiel vor vierstelliger Kulisse wird der Eckernförder SV im Jahr 2019 wohl verzichten müssen. Nachdem gegen Holstein Kiel vor einer Woche über 2000 Zuschauer zum Testspiel pilgerten, wäre wohl auf zum Saisonauftakt der Oberligasaison eine stattliche Zuschauerzahl erschienen. Doch daraus wird nichts. Der ESV bewarb sich zwar für die Austragung dieser Veranstaltung, den Zuschlag bekam diese Woche aber die Husumer SV, die vor den Eckernfördern als Meister der Landesliga Schleswig den Oberligaaufstieg feierte.

Es gibt aber auch gute Nachrichten für die Eckernförder, die nach ihrem letztmaligen Oberligaaufstieg im Jahr 2010 gegen Schleswig 06 die Saisoneröffnung vor über 800 Zuschauern austrugen, denn seit einer Woche ist mit Rezan Acer auch der letzte Neuzugang spielberechtigt. „Wir sind froh, dass die Freigabe vorliegt“, sagt ESV-Sportvorstand Michael Hansen. Auf die Freigabe für den zentralen Mittelfeldspieler mit viel Oberligaerfahrung mussten die Eckernförder am längsten warten. Tim Münz (Büdelsdorfer TSV) und Thies Waschewski (TSV Schilksee) waren dagegen schon länger freigegeben.

Während einige Oberligisten noch gar nicht in die Vorbereitung eingestiegen sind, trägt der ESV heute um 15 Uhr am Bystedtredder schon sein zweites Testspiel aus. Zu Gast ist die U23 von Holstein Kiel, die in der Regionalliga spielt. „Es geht jetzt darum, die Belastung zu steigern. Vor einer Woche gegen Holsteins Bundesligateam mussten meine Spieler 15 bis 20 Minuten das Tempo halten. Das soll heute schon für 35 bis 40 Minuten klappen“, sagt ESV-Trainer Maik Haberlag, der bis auf die angeschlagenen Ole Altendorf und Melwin Horstmann alle Spieler dabei hat. „Ich möchte von meinem Team auch sehen, dass wir uns in der Spieleröffnung etwas vorgenommen haben“, so Haberlag.