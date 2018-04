Laufsport : Runder Geburtstag für den Laufklassiker

30. Eckernförder Stadtlauf: Wetterprognose verspricht Jubiläumslaune – Knapp 600 Aktive freuen sich auf Frühlingslauf.

von shz.de

20. April 2018, 06:00 Uhr

Drei Jahrzehnte Eckernförder Laufgeschichte werden am Sonntag rundgemacht. Zum 30. Mal trifft sich die Laufszene zum Eckernförder Stadtlauf. Rund 600 Aktive werden in der Eckernförder Innenstadt erwartet, wenn mit schnellen Schritten auf der Runde zwischen Kieler Straße, Strandpromenade und Binnenhafen um die Wette gerannt wird.

Die Veranstalter vom Eckernförder MTV bieten nach bewährter Tradition wieder ein Laufprogramm an, bei dem sowohl die Hobbyläufer als auch die Laufcracks ihren Spaß finden können. Um 9.15 Uhr eröffnet der 5-km-Stadtlauf den sportlichen Vormittag in der Ostseestadt. Beim 2-km-Schnupperlauf, der um 10.15 Uhr gestartet wird, können die Kinder schon ein wenig Lauf-Atmosphäre schnuppern. Höhepunkt wird wie immer der 10-km-Hauptlauf sein, dessen Startschuss um 10.30 Uhr ertönen wird.

Wie schon bei der Premiere vor 29 Jahren wartet auf die Läuferinnen und Läufer die traditionsreiche Runde, die von der Fußgängerzone zunächst Richtung Meerwasserwellenbad führt und den Aktiven dann an der Strandpromenade über fast zwei Kilometer Ostseeblick beschert. Nach einer Runde um den Binnenhafen geht es Richtung Ziel vor der Sparkasse. Im Hauptlauf ist die Runde zwei Mal zu absolvieren.

Fast 1000 Lauffans hatten sich am 9. April 1989 vor dem Rathaus eingefunden, um die Premiere des neuen Laufs sportlich mitzuerleben. Mit Dagmar Knudsen (Husum) und Holger Schwarz (Rönnau) waren es die zu jener Zeit schnellsten Straßenläufer Schleswig-Holsteins, die sich als Champions des 1. Eckernförder Stadtlaufs verewigten. Der Eckernförder Ulf Ratje wurde damals in famos schnellen 30:08 Minuten Zweiter und setzte auf der 10-km-Strecke eine Marke, die danach kein anderer EMTV-Lokalmatador je unterbieten konnte und die in allen folgenden Rennen auch fast immer zum Sieg gereicht hätte. Seit der Erstauflage haben fast alle Asse, die in den vergangenen drei Jahrzehnten zur Spitze der schleswig-holsteinischen Laufszene zählten, in Eckernförde ein Gastspiel gegeben und auf der flachen Runde aufs Tempo gedrückt. Zwei Stadtlauf-Siege hat auch Leif Schröder-Groeneveld von der SG Kronshagen-Kiel schon vorzuweisen und strebt nun beim 30. Stadtlauf seinen dritten Sieg an.



Uwe Rohlfs seit der Premiere stets dabei





Mit seinem Vereinskameraden Vilmos Tomaschewski steht jedoch ein Konkurrent mit an der Startlinie, der sich aktuell in Bestform präsentiert und zuletzt mit dem dritten Platz bei den Straßenlauf-Landesmeisterschaften ein Ausrufezeichen setzte. „Die gute Form will genutzt werden“, erklärt der 30-Jährige seine Motivation für den Start in der Ostseestadt.

In der Frauenkonkurrenz geht Jessika Ehlers (SG Athletico Büdelsdorf) als Favoritin ins Rennen. Eine Woche vor dem Hamburg-Marathon baut die 21-Jährige noch eine Tempoeinheit in ihre Vorbereitung ein. Nie um den Gesamtsieg mitgekämpft hat Uwe Rohlfs und ist dennoch ein einzigartiger Rekordhalter. Eckernfördes ehemaliger Kämmerer war bereits bei der Premiere anno 1989 mit an der Startlinie des Stadtlaufs und ist mittlerweile der einzige Lauf-Stammgast, der keinen einzigen Stadtlauf verpasst hat. Am Sonntag geht Rohlfs im 5-km-Lauf in der Klasse M75 an den Start.

Die Veranstalter vom EMTV gehen mit großer Vorfreude in die Geburtstagsauflage des Stadtlaufs. „Es ist schönes Wetter vorhergesagt. Das ist schon einmal die halbe Miete“, sagt Mitorganisator Manfred Bebensee. Zum 30. Stadtlauf wird es zusätzlich eine große Tombola für alle Teilnehmer geben. Nachmeldungen werden am Sonntag noch bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start im Rathaus angenommen.



Zeitplan

9.15 Uhr: 5 km Stadtlauf

mit (Nordic-)Walking.

10.15 Uhr: 2-km-Schnupperlauf

10.30 Uhr: 10-km-Stadtlauf.