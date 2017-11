Badminton : Portier-Schilke und Holz mit stolzen Jubiläen

vergrößern 1 von 2 Foto: vfl 1 von 2

30.Nov.2017

Damp | Was Franziska Portier-Schilke, von allen nur „Franzi“ gerufen, in der Badmintonsparte des VfL Damp-Vogelsang erreicht hat, ist außergewöhnlich. Am Sonnabend trat sie zusammen mit ihrer Mannschaft im Heimspiel der 2. Kreisklasse gegen BW Wittorf Neumünster VI an. Es war nicht nur das Topspiel des Zweiten gegen den Dritten – für Portier-Schilke war es auch das 400. Spiel für den VfL Damp-Vogelsang, der in einer Spielgemeinschaft mit Loose antritt.

Seit 1987 schwingt sie nun den Schläger und setzt den Federball immer wieder gekonnt in die toten Ecken des gegnerischen Feldes. Auch am vergangenen Wochenende war sie wieder erfolgreich: Gemeinsam mit Thomas Schastok errang sie im Mixed den Siegpunkt zum 5:3 gegen Blau-Weiß Wittorf VI. Schöner Nebeneffekt: Durch den Erfolg schob sich die SG Damp/Loose am Gegner vorbei und belegt nun als Zweiter einen Aufstiegsplatz.

Auch Marwin Holz kam zu Ehren: Er bestritt sein 100. Spiel für den VfL. Zum ersten Einsatz kam Holz bereits 1990, also kurz nach Portier-Schilke. Und nach Zwischenstationen beim Rendsburger BC, TSV Rieseby und SV Kopperby geht er jetzt wieder für den VfL auf Punktejagd und sorgte mit dem Sieg im 3. Herreneinzel der Kreisliga-Partie gegen Aufsteiger SG Preetz/Probsteierhagen I für den wichtigen Schlusspunkt zum 4:4.

VfL-Vorständlerin Claudia Link und Spartenleiter Horst Schilke ehrten beide für ihren starken Einsatz und ihre Treue.