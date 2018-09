FUSSBALL-Landesliga : Pokal-Aus aufgearbeitet – Brunsbüttel vor der Brust

In der Fußball-Landesliga Schleswig ist der Eckernförder SV beim BSC Brunsbüttel auf Wiedergutmachung aus.

von Torsten Peters

28. September 2018, 11:24 Uhr

Die Fußballer des Eckernförder SV gehen heute, ab 16 Uhr, gut ausgeruht in ihre neunte Partie der Landesliga Schleswig beim BSC Brunsbüttel. Nach der deftigen 1:6-Abfuhr im Kreispokal-Viertelfinale beim Ligakonkurrenten MTSV Hohenwestedt hatten die Kicker aus dem Ostseebad am vergangenen Wochenende spielfrei. „Das war gut, um die Köpfe frei zu bekommen“, ist sich ESV-Coach Maik Haberlag sicher.

In Dithmarschen treffen die Eckernförder auf eine grundsolide, sehr kompakte Mannschaft ohne große Stärken, aber auch ohne nennenswerte Schwächen – annähernd vergleichbar mit dem ESV selbst. Zwar liegen die Brunsbütteler als Neunter offenbar im gesicherten Mittelfeld, doch der erste Blick täuscht, denn die Mannschaft von Trainer Frank Svendsen hat bisher genau so viele Punkte einsammeln können wie die zwei Ränger tiefer stehenden Eckernförder, die zudem noch am 3. Oktober das Nachholspiel beim FC Reher/Puls zu bestreiten haben. Beide Kontrahenten liegen derzeit nur einen Punkt über der Abstiegsregion. Zuletzt ließen die Brunsbütteler mit einem 2:2 gegen den Tabellenzweiten TSV Nordmark Satrup aufhorchen.

Die Eckernförder haben das Pokal-Aus inzwischen aufgearbeitet. „Die Jungs haben sich dabei erfreulich selbstkritisch gezeigt“, sagt Haberlag. „Unser Aus war aller Ansicht nach ein Mentalitätsproblem. Viele dachten offenbar, dass es nach unserem Sieg gegen Gettorf auch in den nächsten Spielen so weiterlaufen würde – tat es dann aber nicht. Gerade bei den Standardsituationen gegen uns müssen wir uns deutlich verbessern. Vielleicht werden wir in Brunsbüttel auch etwas anders spielen als sonst.“ Verzichten müssen die Eckernförder auf Franz Tuchen und Lars Puphal.





EZ-Tipp: 1:1