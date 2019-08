Passive Gettorfer verlieren in Flensburg

Fußball-Landesliga Schleswig: GSC rutscht nach 0:2-Pleite gegen IF Stern auf Platz 15 ab

von shz.de

25. August 2019, 10:45 Uhr

Flensburg | Der Gettorfer SC findet einfach nicht in die Spur. Die Mannschaft von Trainer Christian Schössler verlor schon ihr viertes Spiel in der noch jungen Saison der Fußball-Landesliga Schleswig und ist, da auch Stern Flensburg den GSC mit 2:0 (2:0) bezwang, auf Rang 15 abgerutscht.

Die bislang noch sieglosen Fördestädter kamen mit fußballerisch simplen Mitteln zum Erfolg. Die Heimelf, die tief stehend auf Konter lauerte, profitierte von einer lethargischen Anfangsphase der Gettorfer, die erst nach der ersten Trinkpause nach rund 20 Minuten aufwachten. Doch da stand es bereits 2:0 für die „Sterne“. „Wir waren einfach zu passiv und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen“, kritisierte Schössler. Beim 0:1 durch Marvin Hems verschätzte sich Lennart Gravert bei einem hohen Ball (2.), beim 0:2 standen drei Gettorfer nur Spalier und ließen Max M’Kponou gewähren (13.).

„Wir haben dann schon eine Reaktion gezeigt, im Abschluss aber fehlte uns die nötige Präzision“, so Schössler. Dem 1:2-Anschlusstreffer durch Kevin Link wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert. Auch Lennart Feddersen, der alleine vor dem Flensburger Gehäuse auftauchte, und David Wagner verpassten das 1:2 noch vor der Pause.

Der Anschlusstreffer, der vielleicht noch einmal zusätzliche Kräfte freigesetzt hätte, fiel aber auch nach Wiederanpfiff nicht. Die Gastgeber fanden offensiv zwar überhaupt nicht mehr statt, dem GSC fehlte aber auch die letzte Entschlossenheit. Die besten Gelegenheiten ließen Torben Dahsel per Kopf und Bjarne Kühl aus. Letztgenannter kam völlig frei zum Abschluss, vergab jedoch.

Dem GSC, der mit einem 29-Mann-Kader in die Saison ging, fehlen die personellen Alternativen. Die Ausfälle von Yannick und Niklas Wolf, Fynn Gerlach, Niklas Lott, Lukas Nickel, Kevin Perro, Lars Empen und auch Torben Hindersmann, der wegen Leistenproblemen am Spieltag absagen musste, sind im Kollektiv angesichts vieler junger Spieler, die aus der Jugend nachrückten, noch nicht gleichwertig zu kompensieren. „Das darf keine Ausrede sein“, so Schössler mit dieser Aufzählung konfrontiert: „Wir haben noch immer viele gute Spieler. Wir haben einfach zum Anfang geschlafen und es dann versäumt, den Anschlusstreffer zu erzielen.“



Stern Flensburg: Nommensen – Falke, Nehrenst, Lüthje, Grefe, Hylla – Bracht, Hansen – Hems (64. Franz), Steiner (70. Lagoda), M’Kponou (79. Hein).

Gettorfer SC: Weidner – Gravert, Wick, E. Empen, Iwers – Dahsel, Wagner – Morawe, Kühl, Feddersen (82. Holling) – Link (63. Siek).

SR: Köcher (Sylt). – Z.: 100.

Tore: 1:0 Hems (2.), 2:0 M‘Kponou (13.).