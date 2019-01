3. Handball-Liga : Ottsen hinterlässt große Lücke

Jonas Ottsen verlässt Handball-Drittligist TSV Altenholz und erfüllt sich in Lübeck den Traum von der 2. Bundesliga.

11. Januar 2019, 12:47 Uhr

Die Personalsituation bei den Drittliga-Handballern des TSV Altenholz hat zum Jahreswechsel eine gravierende Änderung erfahren. Mit Jonas Ottsen verlässt nicht nur eine wichtige Rückraum-Achse nach drei Jahren die „Wölfe“. Mit 63 Toren in der laufenden Saison gehörte der 25-Jährige auch zu den besten Torschützen des TSV. In Zukunft wird Ottsen das Trikot des VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Bundesliga tragen, sein Vertrag läuft zunächst bis zum Ende der Saison. In Lübeck stehen die Chancen auf Spielzeit für Ottsen gut. Nach dem Kreuzbandriss von Pawel Genda musste das Team um Trainer Torge Greve reagieren und freut sich über den Transfer.

In Altenholz ist man derweil damit beschäftigt, die Lücke zu füllen, die Ottsen hinterlässt. „Für mich zählt er zu den besten Spielern der 3. Liga, und bei uns hat er eine tragende Rolle eingenommen. Dass er weg ist, macht die Situation zwar nicht einfacher, wir sind aber breit aufgestellt. Und jetzt rücken andere Spieler nach – das ist eine gute Chance“, sagt Altenholz’ Trainer Mirko Baltic.

Ganz überraschend kam der Transfer nicht. Bereits im Sommer stand ein Wechsel in die 2. Liga im Raum, der Gesprächspartner damals war der HSV Hamburg. Nachdem die Zusammenarbeit nicht zustande kam, blieb Ottsen zunächst im „Wolfsrudel“ und darf sich jetzt seinen Traum von der 2. Liga erfüllen. „Wir haben uns schweren Herzens dazu entschlossen, Jonas ziehen zu lassen und freuen uns für ihn, verlieren aber auch eine enorme Qualität“, sagt der sportliche Geschäftsführer Matthias Fehrke.

Für Baltic fällt der Abschied ein wenig leichter, da ihn selbst eine Schwartauer Vergangenheit prägt und Ottsen „in gute Hände“ abgegeben wird. Dass beim Zweitligisten aus der „Marzipanstadt“ zur nächsten Saison auch eine Trainerstelle frei wird, ist für Baltic aber momentan kein Thema. „Die laufende Saison in Altenholz ist das einzige, was mich interessiert. Wir haben in der Rückrunde viel Arbeit vor uns. Was danach passiert, entscheidet sich dann“, sagt Baltic, dessen Vertrag ebenfalls zum Saisonende ausläuft.

Nach zwei Spielen in der Rückrunde mischen die „Wölfe“ noch an der Tabellenspitze mit. Nach der Überwinterung auf Platz drei liegen zum Start des neuen Handball-Jahres nur drei Punkte zwischen dem TSV und den beiden Spitzenreitern HC Empor Rostock und Eintracht Hildesheim – und gegen beide steht das Rückspiel noch aus. Zunächst warten im Februar aber einige schwere Brocken: Mit Potsdam, Magdeburg und Braunschweig trifft Altenholz auf drei der vier Gegner, gegen die man in den Hinspielen Punkte liegen ließ. „Wir haben das kleine Tief aus der Hinrunde hinter uns gelassen und verstanden, dass man in dieser starken Liga gegen jeden Gegner alles zeigen muss. Gerade im Februar haben wir also etwas wieder gut zu machen“, sagt Baltic.

Damit die „Wölfe“ das Handballspielen während der WM-Pause nicht verlernen, ist im Januar neben einem Vorbereitungsturnier ein Testspiel gegen Ligakonkurrent HSG Ostsee/NG angesetzt, bevor der Ligabetrieb am 2. Februar mit einem Heimspiel gegen Potsdam wieder aufgenommen wird.