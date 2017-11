2. Tischtennis-Bezirksliga : Osterby erfolgreich – TTC nur noch Mittelmaß

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Stefan Gerken

erstellt am 30.Nov.2017 | 06:00 Uhr

In der 2. Tischtennis-Bezirksliga B hat Aufsteiger Osterbyer SV zum TTC Eckernförder Bucht in der Tabelle aufgeschlossen. Die Eckernförder hatten noch in der Vorwoche zwei Siege verbuchen können und den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft, doch jetzt ist das Team nach zwei Niederlagen im Mittelmaß der Liga angekommen. Dort fühlt sich dagegen der OSV sehr wohl. Mit dem Derbysieg über den TTC sowie dem überraschend klaren 8:2-Heimerfolg über den RTSV III steht das Team nun auf Rang 7 und hat bereits etwas Abstand auf die Abstiegszone.



Osterbyer SV – TTC Eckernförder Bucht 8:5

Im Nachbarschaftsderby beim Osterbyer SV, der mit Glenn Kühl einen der Topspieler der Liga in seinen Reihen hat, sollte dieser auch im Doppel und allen drei Einzeln erfolgreich bleiben. Die Eckernförder schafften es nicht, ihre „Pflichtpunkte“ einzusammeln. Lediglich Meyer/Höner im Doppel gegen Graw/Wessels und Wolfgang Jahn mit zwei Siegen gegen Klaus Kühl (3:1) und Bertram Graw (3:2), sowie Tim Höner und Vincent Oesterle jeweils einmal im Einzel punkteten für den TTC. Am Ende zu wenig, um wenigstens einen Punkt aus Osterby mitzunehmen. „Zu den überragenden Leistungen eines Glenn Kühl, mit denen er auch uns ältere Spieler mitzieht, kommt – anders als in früheren Jahren – durchaus auch das eine oder andere Quäntchen Glück“, sagt Osterbys Spartenleiter und Spieler Bertram Graw.



OSV-Bilanz: Kühl/Kühl 1:0, GrawWessels 0:1, G. Kühl 3:0, K. Kühl 2:1, Graw 2:1, Wessels 0:2.

TTC-Bilanz: Meyer/Höner 1:0, Jahn/Oesterle 0:1, Jahn 2:1, Meyer 0:2, Höner 1:2, Oesterle 1:2.

SCM Nortorf III – TTC Eckernförder Bucht 8:5

Im zweiten Spiel der Woche sollte es ein identisches Ergebnis geben. Beim SC Mittelpunkt Nortorf III punktete das sonst eher erfolglose Doppel Jahn/Oesterle. Weil danach allen Eckernfördern nur noch jeweils ein Einzelsieg gelingen sollte, gab es wieder nichts zu holen für den TTC. Dennis Meyer besiegte Nortorfs Nummer 2, Torben Speck (3:1), und holte damit den einzigen Sieg im oberen Paarkreuz. Wolfgang Jahn gewann oben nichts, besiegte danach aber immerhin den bisher ungeschlagenen Joschka Grunau mit 3:1-Sätzen. Tim Höner und Vincent Oesterle konnten sich lediglich gegen SCM-Ersatzmann Neil Svensson durchsetzen. „Wir müssen bei nun 10:10 Punkten im letzten Spiel der Vorrunde beim SV Fockbek III aufpassen, nicht auch noch in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden“, sagt Jahn.

TTC-Bilanz: Meyer/Höner 0:1, Jahn/Oesterle 1:0, Jahn 1:2, Meyer 1:1, Höner 1:2, Oesterle 1:2.

Osterbyer SV – Rendsburger TSV III 8:2

Es war der zweite Sieg für den Osterbyer SV in einer erfolgreichen Woche. Allerdings waren die Rendsburger Gäste beim überraschend klaren 2:8 nicht in Bestbesetzung angetretenen. Dennoch hätte die Partie sogar einen ganz anderen Verlauf nehmen können, denn die Osterbyer gewannen vier Begegnungen nervenstark erst im 5. und damit im entscheidenden Satz. Das war in der letzten Saison in der Bezirksliga noch eine große Schwäche. Glenn Kühl gewann erneut beide Einzel und hat mittlerweile eine stolze 22:1-Gesamtbilanz.



OSV-Bilanz: Kühl/Kühl 1:0, Graw/Sawlanski 1:0, G. Kühl 2:0, K. Kühl 1:1, Graw 2:0, Sawlanski 1:1.