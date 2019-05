Reiten : Osdorfer Reitturnier mit 750 Nennungen

Erstes großes Reitturnier im Kreis auf dem Hof Kruse in Osdorf. Janet Maas geht als Titelverteidigerin in den Großen Preis.

von shz.de

23. Mai 2019, 17:30 Uhr

Mit der 14. Pferdeleistungsschau des RV Osdorf beginnt im Altkreis Eckernförde die Serie der großen Reitturniere. Weitere folgen von Juni bis August in Waabs, Felmerholz und Kosel. Der Reiterhof Kruse in Osdorf verfügt über zwei Dressurplätze (Indoor und Outdoor) sowie einen Springparcours am Gildeweg. Etwa 1000 Zuschauer werden erneut erwartet und dürfen auf eine spannende, zweitägige Pferdeleistungsschau hoffen. Los geht es Sonnabend ab 9.15 Uhr und Sonntag von 8 Uhr.

Bei mehr als 750 Nennungen, 550 Pferden in 26 Prüfungen sorgen die etwa 370 Reiter aus 110 Vereinen aus ganz Norddeutschland für ein interessantes Reitsport-Wochenende. Bei elf Dressurprüfungen und zwei Reiterwettbewerben für die Jüngsten, sowie 13 Springprüfungen gibt es für nahezu alle Klassen ein buntes Programm.

Nach dem derzeitigen Stand der Meldungen befinden sich unter den Teilnehmern 16 Titelverteidiger, darunter auch die sechsfache Medaillen-Gewinnerin aus dem Vorjahr, Janet Maas. Sie wird sich am Sonntag ab 16 Uhr in der Springprüfung Kl. M* mit Stechen im „Großen Preis von Osdorf“ mit starker Konkurrenz, wie Sabine und Jannik Bremer (RuFV Gettorf-Eckernförde-Dän. Wohld), Nis Juhl und Mark Schulz (RV Waabs-Langholz) auseinandersetzen müssen.

In der Dressurprüfung Kl. M* am Sonntag ab 13.30 Uhr geht Vorjahressieger Sven Schäfer (RuFV GEDW) favorisiert ins Dressurgeviert. Doch auch hier befinden sich unter den 45 Teilnehmern namhafte Mitstreiter als potentielle Sieger.

Vor dem „Großen Preis von Osdorf“ wird ab 14.15 Uhr der Pony-Führzügel-Wettbewerb das Publikum begeistern, und ab 15 Uhr steht die Punkte-Springprüfung Kl. M* auf dem Programm.