OKT II muss runter in die SH-Liga – Altenholz souverän

Handball-Oberliga, Frauen: Die HG ist nach der deutlichen Niederlage in Stockelsdorf abgestiegen – Berger-Team besiegt Reinfeld mühelos

von Stefan Gerken

23. April 2018, 06:00 Uhr

Die Handball-Damen des TSV Altenholz freuten sich über einen klaren Heimsieg in der Oberliga. Die HG OKT II steht dagegen als Absteiger fest.



TSV Altenholz – Pr. Reinfeld 30:22 (16:12)

Die Gäste begannen mit einer wie TSV-Trainer Henning Berger sagt „etwas unorthodoxen 5:1-Deckung. Daran mussten wir uns erst einmal gewöhnen.“ Das dauerte aber nur fünf Minuten und aus dem 1:3 machten die Altenholzerinnen ein 8:3. „Wir haben dann schnell gemerkt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden“, sagt Berger. Neben der gewohnt starken Nina Lyke (9 Tore), zeigte auch wieder Johanna Horn ein sehr gutes Spiel. Berger lobt weiter: „Zudem finde es ich beachtlich, wie engagiert Tabea Schleemann als Aueßenspielerin auf Halb deckt. Das macht sie Klasse!“

TSV Altenholz: Krass, Dibbern – Horn (7), Ohm (2), Saftig (1), Most (6/2), von Klein (3), Kelm, Lyke (9), Potthoff, Thielmann (1), Seidel (1), Besteher, Schleemann.

ATSV Stockelsdorf – HG OKT 31:26 (20:10)

Jörg Becker vernahm nach dem Abpfiff schon eine gewisse Enttäuschung. Doch der OKT-Coach blickte schnell nach vorne: „Der Abstieg in die SH-Liga ist kein Beinbruch. Drei Jahre lang wurde in der Oberliga gegen den Abstieg gekämpft, jetzt sollen sich die jungen Spielerinnen in der SH-Liga weiterentwickeln.“ In den ersten zwölf Minuten sei das Spiel an seinen Spielerinnen vorbeigerauscht, so Becker. Doch auch nach dem 3:8 wurde es nicht besser: „Wir haben die erste Hälfte dann komplett verpennt.“ Spaß am Spiel finden und Leidenschaft zeigen, waren dann die beiden Argumente in der Halbzeitpause, die spätestens nach dem 16:28 (49.) zogen. „Wir haben die zweite Halbzeit mit 16:11 gewonnen und dabei noch sieben Freie verworfen“, resümiert Becker.

HG OKT II: Schubbe, Burmeister – Romeyke (1), Dins (6), Köhnholdt, Staack (1), Otte (3/1), Krück (6/2), Wolff, Fiering (7), Haudrup, Ley (2).