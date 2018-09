Jugend-Handball : OKT-B-Jugend zeigt sich nach Klatsche gut erholt

Die A-Mädchen des TSV Altenholz fordern dem Spitzenteam HSG Marne/Brunsbüttel eine Halbzeit lang alles ab, unterliegen am Ende aber noch deutlich.

von Stefan Gerken

25. September 2018, 19:46 Uhr

Nach dem erfreulichen Saisonauftakt der weiblichen A-Jugend-Handballerinnen aus Altenholz gegen Buxtehude, war das Team bei der HSG Marne/Brunsbüttel absolut chancenlos, verkaufte sich eine Halbzeit aber teuer. Glücklich kehrte die männliche B-Jugend der HG OKT vom Auswärtsspiel in Bramstedt zurück.



Weibliche Jugend A

HG OKT – AMTV Hamburg 20:27 (7:14)

Die Entscheidung in dem Spiel fiel in den letzten neun Minuten vor der Pause, als sich die Gäste von 8:6 (22.) auf 14:7 absetzten. Zwar kam die HG beim 17:19 (50.) noch einmal auf zwei Tore heran, die Wende gelang den Schützlingen von Trainer Rico Sasse aber aber nicht mehr. In der Schlussphase setzte sich der AMTV wieder ab. „Wir sind da natürlich volles Risiko gegangen und haben sehr offensiv in der 5:1-Deckung gespielt“, sagt Sasse. „Am Ende fehlte uns die Breite im Kader.“ Die Kräfte wichen. Positiv fiel jedoch das im Training nur kurz geprobte Spiel mit zwei Kreisläuferinnen auf. „Das hat gut geklappt. Ich bin mir sicher, dass unsere ersten Punkte bald kommen werden“, so Sasse.

HG OKT: Lea Frahm – Köhnholdt, Christiansen, Schadwinkel (4/1), Kischkat, Pawaletz (4), Christofzik, Lara Frahm (2), Huß (2), Rohwer (1), Ley (7/3), Ch. Bernhardt.

Marne/Brunsbüttel – TSV Altenho. 42:26 (18:15)



Altenholz eine Halbzeit nahezu gleichwertig





Die Gastgeberinnen gehören in dieser Altersklasse zur nationalen Spitze. Dennoch wollten sich die Randkielerinnen, die schon zum Saisonauftakt mit dem Erfolg über Buxtehude für eine positive Überraschung sorgten, natürlich teuer verkaufen. Und das gelang. Ohne Trainer Hanspeter Ott sowie eine komplette Rückraumbesetzung waren die Voraussetzungen zwar nicht ideal, aber mit viel Bewegung im Angriffsspiel kamen die Altenholzerinnen im ersten Durchgang immer wieder hinter die HSG-Deckung und schlossen erfolgreich ab.So war das 13:13 (26.) schon eine kleine Sensation. Zur Halbzeit lag der TSV dann immer noch sehr achtbar mit 15:18 zurück. In der Pause gab es in der Marner Kabine wohl eine deutliche Ansprache, zumindest kehrten die Spielerinnen auf das Feld zurück und agierten nun nahezu im doppelten Tempo. Soließen sie dem TSVA keine Chance mehr. „Wir haben jetzt noch ein schweres Spiel in Bad Schwartau vor uns. Dann hoffen wir, dass bei uns nach den Herbstferien die Verletzten wieder zurückkehren“, sagt Ott.

TSV Altenholz: Andresen – Bodendorf (2), Lütje (5), Weiß (3), Rummer, Thauer (2), Schwenke (2), Giske, Frenz, Wode (8/1), Ott (4/2).



Männliche Jugend B

Bramstedter TS – HG OKT 26:33 (13:14)

Die HG OKT zeigte sich von der Klatsche in der Vorwoche gegen die SG Flensburg-Handewitt (19:38) gut erholt und feierte den dritten Sieg im vierten Spiel. „Wir sind glücklich mit 6:2 Punkten, so kann es nach den Herbstferien weiter gehen“, sagt ein rundum zufriedener HG-Trainer Andreas Eckner. Rund eine halbe Stunde forderte Bramstedt seinem Team alles ab, lag sogar 17:16 in Führung, ehe die Gäste binnen fünf Minuten die Weichen auf Sieg stellten. Gestützt auf einen starken Jorge Schmidt im Tor gelang OKT ein 7:0-Lauf zum 23:17 (34.). „Danach haben wir das ruhig zu Ende gespielt. Auch auf die offensivere Deckung der Bramstedter in der Schlussphase hatten wir eine Antwort“, berichtet Eckner, der neben den Haupttorschützen Tom Ehrich, Mads Thomsen und Henrik Koberg auch Thore Heinemann und Finn-Ole Stange lobte. „Beide haben ohne Fehlwurf agiert. Das war eine starke Leistung.“

HG OKT: Haack, Schmidt – Stange (2), Heldt 81), Heinemann (3), Carstensen, Koberg (7), Ehrich (9/1), Prang (2), Thomsen (9/1), Voß.