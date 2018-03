Ohne Aufregung gegen den Ex-Klub

von shz.de

17. März 2018, 06:00 Uhr

Heute um 17.30 Uhr bestreitet die HG OKT in der Geestlandhalle ihr drittes Saisonspiel gegen den SV Henstedt-Ulzburg. Besonders ist das Heimspiel in der 3. Handball-Liga Nord für OKT-Trainer Sebastian Schräbler nicht nur, weil es die Neuauflage des Pokalhalbfinales von vor drei Wochen ist, sondern weil er mehrere Jahre die Damenmannschaft des Gegners trainiert hat. „Das habe ich natürlich im Kopf und möchte gewinnen, besonders aufgeregt bin ich deswegen aber nicht mehr“, stellt er fest.

Sein Ex-Klub ist zurzeit Zweiter und hat nur einen Punkt Rückstand auf Platz eins. Diese Situation kennt Schräbler von seiner heutigen Mannschaft gut. Noch vor einer Woche startete OKT aus der zweiten Reihe in den Spieltag – und blieb erfolglos. Mit nun vier Punkten Rückstand hat das Team mit der Meisterfrage nichts mehr zu tun. Ein massiver Mangel an Rückraumspielern kostete den Sieg gegen Buxtehude und alle anderen Spitzenteams siegten zeitgleich. „Damit wird es schwer, oben anzugreifen“, bestätigt Schräbler. Ohne die verletzte Sarah Jörgensen muss Marleen Völzke nun allein die Spielmacherposition einnehmen. „Das in der laufenden Saison umzusetzen ist schwer“, so Schräbler. Deshalb sind seine Ansprüche vor der Partie gegen Henstedt-Ulzburg gesunken – und damit der Druck. „Den haben wir uns letzte Woche schon sehr stark gemacht. Nachdem wir in Buxtehude aber Federn gelassen haben, können wir befreit aufspielen. Für uns ist das gut“, findet der Trainer.

Den Gegner kennt er natürlich aus dem Effeff. Die von ihm eingeführten Spielzüge werden immer noch gespielt, sodass er deren Ziel jedes Mal hineinrufen könnte. Seinem Nachfolger im Amt, Sven Rusbült, attestiert er, dass er die Abwehr der Mannschaft weiter vorangebracht habe. „Die ist nun deutlich kompakter“, lobt Schräbler und weiß gleichzeitig, dass das seinem Team nicht entgegenkommt. Als absolut aufmerksamkeitbedürftig nennt er Marleen Kadenbach, die im Pokalhalbfinale fehlte, Katharina Rahm und Tina Genz. „Das ist schon mit der beste Rückraum, den die 3. Liga zu bieten hat“, sagt er.

Zur Verstärkung seines eigenen Teams hat er Inra Krück aus der zweiten Mannschaft in den Ligakader gegen HU berufen.