Hallenfussball : Nur der FC Kilia Kiel ist zu stark für den Gettorfer SC

Gettorfer werden bei ihrer Premiere beim Kieler Volksbank Cup Zweiter. 2:6 im Endspiel gegen FC Kilia.

von Stefan Gerken

02. Januar 2020, 17:35 Uhr

Die Mannschaft des Gettorfer SC entwickelt so langsam zu echten Hallenspezialisten. Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist schaffte beim traditionellen Kieler Volksbank-Cup des Heikendorfer SV Platz zwei und musste sich erst im Endspiel dem verdienten Sieger FC Kilia Kiel mit 2:6 geschlagen geben. Der 1. FC Schinkel dagegen kam in der gut besetzten Endrunde nicht so zurecht und belegte am Ende Rang zehn von zehn Teams.

Unter der Regie von Co-Trainer Renato Ferreira konnte der abstiegsbedrohte Ost-Verbandsligist in vier Partien nur einen Punkt beim 1:1 gegen den Ligakonkurrenten VfR Laboe erringen. Gegen die späteren Finalisten zog der FC Schinkel indes jeweils den Kürzeren (0:1 gegen Gettorf und 0:5 gegen den FC Kilia Kiel) und musste sich auch im Duell mit dem amtierenden Hallenkreismeister des KFV Holstein, der Probsteier SG, mit 2:4 geschlagen geben. Damit wurde die von Chefcoach Volkmar Meyer geäußerte Vermutung, dass man „die etwas leichtere Gruppe erwischt habe“ konterkariert, wenngleich sich seine Schützlinge nach Kräften wehrten.

GSC-Trainer Christian Schössler kommt aus dem Staunen über sein Team gar nicht mehr heraus – zumindest bei Einsätzen unter dem Hallendach. Auch in der Endrunde in Heikendorf wussten die Gettorfer zu gefallen und siegten in drei Gruppenspielen sogar zu Null. Nur beim 1:1 gegen Laboe und im späteren Endspielduell mit Kilia Kiel (0:5) kassierte der GSC Gegentore. „Alle im Team, auch die drei A-Jugendlichen, haben ihre Aufgabe sehr gut erledigt. Dass wir bis ins Endspiel kommen, war für mich schon ein wenig überraschend“, so Schössler. Nach dem knappen 2:1-Sieg im Halbfinale über den spielstarken Kreisligisten MED SV gab es dann aber im Endspiel erneut nichts zu bestellen, als es wieder gegen den FC Kilia Kiel ging. Mit 2:6 verlor der GSC das Finale und Schössler stellte fair fest: „Kilia war übermächtig und eine Klasse für sich.“ Mit Platz zwei spülte der GSC aber immerhin 250 Euro in die Mannschaftskasse.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der SV GW Siebenbäumen mit 3:2 nach Neunmeterschießen gegen den MED SV durch. Bester Torschütze des Turnieres wurde Kilia Enis Jashari mit acht Treffern, vier davon erzielte allein im Finale gegen den GSC.