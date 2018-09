3. Handball-Liga : Neues OKT-Ziel: „Es geht jetzt um den Klassenerhalt“

Das Schräbler-Team unterliegt Ex-Klub des Trainers mit 21:26.

30. September 2018, 10:58 Uhr

Ab heute hat die HG OKT in der 3. Handball-Liga Nord der Frauen drei Wochen lang kein Punktspiel mehr. Die extralangen Herbstferien beginnen. Während die Herren weiterspielen, haben die Damen Pause. „Das ist ein richtiger Cut. Deshalb ist es besonders wichtig, mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Pause zu gehen.“ Das sagte OKT-Trainer Sebastian Schräbler vor der Partie gegen seinen Ex-Klub SV Henstedt-Ulzburg.

Was sagt er nach dem 21:26 (9:14), den 0:6 Punkten und dem weiterhin letzten Platz? Was sagt er dazu, dass seine Mannschaft nur bis zum 6:6 (15.) dran war, danach 9:18 (37.) hinten lag? Schwierige Fragen nach einem Saisonstart, den sich alle Beteiligten ganz anders vorgestellt haben. „Man merkt stark, dass viel Verunsicherung da ist. Wir hängen zurzeit in einer Negativspirale fest, aus der wir uns befreien müssen. Leider gibt es in unseren Spielen immer wieder diese Phasen, in denen es nicht läuft. 30 Minuten reichen nicht, um zu gewinnen“, sagt Schräbler.

Vorsorglich hatte er nach dem 6:7 (13.) ein Timeout genommen, konnte aber nicht verhindern, dass Henstedt-Ulzburg sich immer weiter absetzte. „Im Angriff fehlt uns noch merklich das Timing, und in der Abwehr bekommen wir in der ersten Halbzeit von 15 Würfen 14 Tore“, moniert Schräbler.

Zusätzlich landeten immer wieder Abpraller direkt in den Händen des Gegners. Das 12:22 (48.) war die logische Konsequenz – ein bitterer Moment für Schräblers Team. Dass es danach allerdings den Rückstand auf fünf Tore verkürzte, dürfte ein kleiner Hoffnungsschimmer dafür sein, dass mehr in der Mannschaft steckt. „Wir haben uns nicht hängen lassen und werden jetzt mit viel Training und Trainingsspielen versuchen, das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen“, sagt Schräbler. Allerdings sieht er kein grundsätzliches Problem: „Wir spielen dasselbe System, mit dem wir in der Vorsaison erfolgreich waren. Trotzdem müssen wir wiederkehrende Fehler abstellen, damit wir dem Gegner nicht ins offene Messer laufen.“ Die nächsten Aufgaben könnten schwerer nicht sein: Der Buxtehuder SV II und der Frankfurter HC belegen derzeit die ersten beiden Plätze. „Es nützt nichts, wir müssen Punkten, egal, wer kommt“, erklärt Schräbler. „Es geht jetzt um den Klassenerhalt.“

HG OKT: Pahlisch, Lobstaedt, Lubrich – Seidel (5), Genz (5), Rohwer (3), Fimmen (2), Heinrichsen, Greinke, Völzke, Detlefsen (2), Lüthje (4), Haudrup, Bremer, Lübker, Jörgensen.