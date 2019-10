Fussball-Verbandsliga Ost : MTV Dänischenhagen will auch für die gute Laune im Team erfolgreich sein

Der MTV Dänischenhagen tritt bei der FSG Saxonia an und strebt Saisonsieg Nummer sieben an.

Avatar_shz von shz.de

04. Oktober 2019, 20:54 Uhr

Möchte der MTV Dänischenhagen Schritt halten im Rennen um die oberen Plätze der Fußball-Verbandsliga-Ost, gilt es, am Sonnabendnachmittag (15 Uhr) wieder einen Sieg einzufahren. Doch die gastgebende, neu gebildete FSG Saxonia hat gerade in den letzten Partien gezeigt, dass sie auch extrem enge Begegnungen für sich entscheiden kann. Das aus einer Fusion des TSV Wankendorf und der SG Bornhöved/Schmalensee hervorgegangene Team rangiert zwar derzeit im tabellarischen Niemandsland (Platz 7) fuhr aber zuletzt zwei Siege ein (2:1 in Laboe und 3:2 gegen die Probsteier SG), die bestens widerspiegeln, was das Team von Trainer Ralf Hartmann ausmacht.

„Saxonia hat sicherlich Qualitäten und ist unbequem zu bespielen“, gibt Frank Knocke zu Protokoll und verweist auf den spielstarken Mittelfeldmann Fabian Makus sowie auf den giftigen Torjäger Arne Duggen. „Natürlich würden wir gerne wieder gewinnen, denn drei Punkte sind für die Laune einfach deutlich besser als einer oder keiner. Druck machen wir uns wegen der Tabelle aber nicht. Das wäre ja völliger Blödsinn“, möchte Knocke, dass sein Team befreit aufspielt, aber sowohl vor dem eigenen als auch dem gegnerischen Kasten einen entscheidenden Tick an Konzentration hinzugewinnt, um sich für seine insgesamt guten Vorträge wieder konstanter zu belohnen.