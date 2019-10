Fussball-Verbandsliga Ost : MTV Dänischenhagen trifft tapferen Aufsteiger TSV Flintbek

Die Flintbeker bitten die Knocke-Elf am Sonnabend zum wegweisenden Verfolgerduell.

18. Oktober 2019, 18:02 Uhr

Das Fußballteam des MTV Dänischenhagen gastiert am morgigen Nachmittag ab 15 Uhr beim Aufsteiger TSV Flintbek, der definitiv als eine der positiven Überraschungen der bisherigen Verbandsliga-Ost zu klassifizieren ist.

„Wir haben uns wohl mittlerweile aneinander gewöhnt“, freut sich der gastgebende Coach Wolfgang Szellas, das sein Team nach nur drei Zählern aus den ersten fünf Punktspielen einen beeindruckenden Lauf hingelegt und bei den darauf folgenden sechs Aufgaben lediglich ein Mal besiegt werden konnte. Doch der MTV wäre nicht der MTV, wenn er sich allzu lange mit den Errungenschaften des Gegners beschäftigen würde. „Wir kennen Flintbek nicht so genau und stellen uns auf ein offenes Spiel ein“, erklärt MTV-Co-Trainer Nils Scherzinger im Hinblick darauf, dass sich die beiden Teams letztmalig Ende 2016 in der Kreisliga Kiel gegenüberstanden. Damals gewann der gastgebende TSV auf Kunstrasen mit 3:0 – nun könnte es durchaus sein, dass die Hausherren nach den dieswöchigen Regenfällen erneut auf synthetisches Geläuf ausweichen. „Wir sind auf beide Varianten eingestellt. Die Jungs packen Schuhwerk für beide Untergründe ein“, sieht Scherzinger weder darin noch in der derzeitigen Personallage eine „Ausrede-Option“. „Die Reihen in unserem Lazarett lichten sich endlich ein wenig. Wir haben mit 20 Mann trainiert und sowohl Lennart Ross als auch David Junghans sind nach ihren Verletzungen wieder dabei“, machen Scherzinger die wiedergenesenen Akteure glücklich. „Wir werden uns in Flintbek definitiv nicht verstecken und wollen den Gegner hoch anlaufen. Mal schauen, wie gut sie damit zurechtkommen“, verordnen Scherzinger und Chefcoach Frank Knocke ihrem Team unbändigen Tatendrang, der sich nach zuletzt zwei 1:1-Unentschieden in Serie endlich mal wieder in drei Zählern niederschlagen soll. Diese könnten ein Wiedererlangen des begehrten zweiten Ranges bedeuten, sofern der TSV Stein im Parallelspiel nicht über ein Remis hinauskommt.