Fussball-Verbandsliga Ost : MTV Dänischenhagen kassiert die zweite Pleite in Folge

Beim Preetzer TSV erzielt die Knocke-Elf in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich und verliert noch mit 2:3 in der Nachspielzeit.

15. September 2019, 14:05 Uhr

Der Preetzer TSV, der lange mit 2:1 führte und schon den fünften Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga Ost in der Tasche zu haben wähnte, kassierte in der Schlussminute durch Dänischenhagens Jonas Voth, der einen Kopfball Tony Buck noch über die Linie drückte, den Ausgleich. Doch die Schusterstädter schüttelten sich nur kurz und schlugen doch noch zurück. Maximilian Zimmermann, der auch schon das frühe 1:0 erzielt hatte, hob die Kugel geschickt über einen Gegenspieler hinweg, und jagte das Spielgerät anschließend zum umjubelten 3:2-Siegtreffer per Flachschuss ins MTV-Gehäuse (90./+2). „Ich dachte nach unserem 2:2, dass wir die Partie noch gänzlich drehen können. Trotz der Niederlage war es eine gute Leistung von uns“, sagte MTV-Trainer Frank Knocke.

PTSV-Coach Andreas Möller sprach von einem glücklichen aber auch von einem insgesamt verdienten Erfolg seiner Mannschaft, die 60 Minuten das Spiel kontrolliert hatte und sich auch ein deutliches Chancenplus zu erspielen vermochte. Zimmermann, der neben Neil Helbing auf der Sechs glänzte, hatte das 1:0 im zweiten versuch per 22-Meter-Strahl besorgt (8.). Stephan Wendt, Dänischenhagens Bester, egalisierte, als er einen Abstimmungsfehler nutzte, um mit dem „geschenkten“ Ball anschließend die PTSV-Hintermannschaft zu narren und auch noch Keeper Torge Beuck zu umkurven (13.). Es sollte für lange Zeit die einzige echte Torchance der Gäste bleiben. Anders die Gastgeber, die durch Zimmermann (20.), Helbing (35.) und Nehren (37., 41., 48., 53.) etliche Großchancen ausließen. Nur Felix Ziebell, der ein Solo mit einem platzierten Flachschuss abschloss, traf ins Netz (42.). Nach 60 Minuten wurden die Gäste aber aktiver, aber nur in zwei Situationen zwingend. Lars Mischak (75.) und Buck (83.) vergaben jedoch.

Preetzer TSV: Beuck – Tonn (80. Schanko), Prost, Ziebell (46. von Randow), Lembke – Zimmermann, Helbing – Kolbe, Grohmann, Bremer (90. Busse) – Nehren.

MTV Dänischenhagen: Holtz – Lamprecht (79. Meyer), Kloss, Voth, Hohnholz – Ladewig, Buck, Bolz, Mischak – Wendt, Schomburg (85. Bargmann).

SR: Dummer (Malente).

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Zimmermann (8.), 1:1 Wendt (14.), 2:1 Ziebell (42.), 2:2 Voth (90.), 3:2 Zimmermann (90./+2).