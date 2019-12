Handball-Regionsoberliga Förde : MTV Dänischenhagen hat beim Wellingdorfer TV kein „Backe“-Problem

Die Mannschaft von MTV-Trainer Tim Kreft steht nach dem 26:23-Sieg über den WTV an der Tabellenspitze.

von Stefan Gerken

10. Dezember 2019, 17:08 Uhr

Die Handballer des MTV Dänischenhagen erlebten im Auswärtsspiel der Regionsoberliga Förde beim Wellingdorfer TV vor dem Anpfiff eine Überraschung. Auch beim WTV gibt es nun ein „Backe“-Verbot, wovon die Gäste aber nichts wussten. „Wir haben zwei Spiele verloren, wo kein Haftmittel erlaubt war. Aber jetzt trainieren wir einmal die Woche auch ohne Backe, sodass es für uns kein Problem war“, sagte MTV-Trainer Tim Kreft. So kam seine Mannschaft mit 26:23 (15:11) dann auch zu einem überzeugenden Sieg.

„Wir haben in der Abwehr die Anspiele an den Kreis gut unterbunden“, so Kreft. Zudem führte Sven Vollbehr im Angriff klug Regie und wurde auch selber torgefährlich. Als Ole Piening nach der Pause ins Tor kam und auch noch einige Bälle wegnahm, stand der erfolgreiche Jahresabschluss des MTV fest.

MTV Dänischenhagen: Piening, Mahlert – J. Waldeck (2), Döring (2), Holzer (5), Burmester (2), Vollbehr (7/1), Stegmann (6/2), Blatt (1), R. Waldeck, Marquardt, Henkel (1).