Fussball-Verbandsliga Ost : MTV Dänischenhagen brennt auf einen Erfolg

MTV Dänischenhagen will in der Fußball-Verbandsliga Ost gegen Inter Türkspor Kiel II in die Erfolgsspur zurückfinden.

20. September 2019, 16:16 Uhr

Sollte es den Verbandsliga-Fußballern des MTV Dänischenhagen beim Heimspiel gegen Aufsteiger Inter Türkspor Kiel II (Sonnabend, 13 Uhr) gelingen, an die zuletzt gegen den Preetzer TSV gezeigten Leistungen anzuknüpfen, müsste es laut Trainer Frank Knocke „doch mit dem Teufel zugehen, wenn nicht endlich mal wieder ein Sieg dabei herausspringen sollte“. Auf Punkte warten die Weiß-Schwarzen mittlerweile nämlich seit zwei Partien. „Die Jungs sind heiß auf das Spiel“, sieht Knocke seine Schützlinge hochmotiviert und mutmaßt, dass die proaktive Herangehensweise der Gäste seinen Farben zugute kommen könnte. „Falls Inter doch mit langen Bällen agieren sollte, haben wir auch einen Plan B in der Tasche – zumal ich nach der Rückkehr von Daniel Schwennsen, Lasse Scherzinger und Julian Witt wieder deutlich mehr Alternativen habe“, freut sich der Übungsleiter spürbar auf das Kräftemessen und fordert von seinem Team eine konzentrierte Abwehrleistung: „Wenn wir es schaffen, bestimmte Räume vor unserer Abwehr zuzustellen, können wir unser Umschaltspiel gewinnbringend einsetzen.“