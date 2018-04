Handball-Kreisoberliga : MTV Dänischenhagen auf Trainersuche

Jens Grabowski wird sich nach dieser Saison auf die weibliche B-Jugend konzentrieren. Sein Nachfolger kann mit vereinseigenen Talenten arbeiten.

von Stefan Gerken

05. April 2018, 06:00 Uhr

Dänischenhagen | Die aktuelle Saison in der Handball-Kreisoberliga Förde der Männer wird in den Analen des MTV Dänischenhagen keinen besondern Platz einnehmen. Das Team hat zwar mit dem Abstieg zwei Spieltage vor Saisonende nichts mehr zu tun, aber es liegt eine durchwachsene Spielzeit hinter der Mannschaft aus dem Dänischen Wohld. Was auch daran lag, dass es auf der Trainerposition keine Konstanz gab. Das soll sich für die kommende Spielzeit wieder ändern.

Der Verein sucht einen Nachfolger für Jens Grabowski, der das Traineramt nur noch bis zum Saisonende inne haben wird. Grabowski war sowieso nur eine Notlösung, da das Team nach dem Rücktritt von Thomas Waldeck Ende November sonst komplett ohne sportlich Verantwortlichen dagestanden hätte. Der neue Coach stellte sich in den Dienst des Vereins, bekam aber wenig Unterstützung, da auch der langjährige Betreuer Wolfgang Dubbereke zurückgetreten war. Grabowski wird im Verein außerdem vor allem im Jugendbereich gebraucht. Während der Saison übernahm er die weibliche B-Jugend, die für die kommende Spielzeit die Qualifikation für die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein anpeilt. Hier liegt der Fokus von Grabowski, der zudem sogar auch noch Co-Trainer der männlichen D-Jugend ist. Ein ambitioniertes Aufgabengebiet für eine Person.

Nun will der MTV Dänischenhagen im Herrenbereich wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen und sucht dafür einen neuen Trainer. Rein sportlich dürfte die Aufgabe durchaus interessant sein. Das MTV-Team hat viel Potenzial und mit einer zweiten und dritten Herrenmannschaft sowie einer A-Jugend einen soliden Unterbau, den viele andere Vereine nicht bieten können. Von daher hofft Dorte Wenn aus dem Handball-Vorstand des MTV, einen neuen ambitionierten Übungsleiter für das Herrenteam gewinnen zu können. „Es ist allerdings sehr schwierig einen neuen Trainer hier nach Dänischenhagen zu holen“, sagt Wenn. Selbiges gilt für Spieler, die, wenn sie denn den Verein wechseln, oft im direkten Kieler Raum bleiben. Denn Vereine gibt es dort genug, was es dem MTVD nicht leichter macht.

„Natürlich wäre es schön, wenn wir zeitnah jemanden finden würden“, sagt Wenn. Allerdings sind die Spieler bei der Entscheidungsfindung mit ins Boot genommen worden. Sie wissen, dass die Suche ein wenig dauern kann und stehen zu ihrem Verein. „Unser Ziel ist, weiterhin Kreisoberliga-Handball in Dänischenhagen anbieten zu können“, sagt Wenn. Dazu will der MTV auch verstärkt auf die Jugendarbeit setzen, die bereits erste Früchte trägt. Mit Ole Hintz, Jonas Seemann und Falk Mahlert haben es drei A-Jugendliche in den Kader der Kreisoberliga-Herren geschafft. In der zweiten Mannschaft in der Kreisliga stehen mit Jannis Kaftan, Lasse Blatt oder Marten Finck weitere talentierte Youngster bereit. Ob sie den Sprung am Ende schaffen, bleibt abzuwarten. „Insgesamt“, so Wenn „sind wir in der Jugend aber gut aufgestellt. Darauf kann man für die Zukunft bauen.“ Eine Zukunft, in der auch die Landesliga für die erste Herren-Mannschaft irgendwann wieder eine Rolle spielen soll.