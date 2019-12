Handball-Regionsoberliga Förde : MTV Dänischengen erst gruselig, dann gewaltig gesteigert

Die schlechteste Halbzeit unter Trainer Per Bartz zeigt der MTV beim TSV Schönberg und verliert mit 26:29.

von Stefan Gerken

03. Dezember 2019, 16:49 Uhr

„Wir haben die schlechteste Halbzeit gespielt, seitdem ich Trainer dieser Mannschaft bin“, sagte Dänischenhagens Coach Per Bartz über den Auftritt seiner Schützlinge im Regionsoberligaspiel beim TSV Schönberg. Mit 12:21 lag sein Team zur Pause zurück, steigerte sich danach aber gewaltig. Mit 25:28 reichte es aber am Ende nicht, um sich für die Aufholjagd zu belohnen.

Nach acht Minuten führte der MTV sogar noch mit 5:4, danach nahm das Unheil aber seinen Lauf. „Das war in der Abwehr ganz schlecht und auch vorne mit zu wenig Tempo gespielt“, so Bartz über den ersten Durchgang. In der Pause gab es eine Kopfwäsche für seine Mädels, die sich die Worte zu Herzen nahmen und fortan gut in der Abwehr zusammen arbeiteten. Das war die Grundlage für die Aufholjagd, die sogar beim 25:25 (55.) den Ausgleich brachte. „Danach treffen wir leider keine guten Entscheidungen und haben auch etwas Pech im Angriff“, sagte Bartz. So gewann Schönberg doch noch mit 28:25. „Dennoch, in der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, warum wir diese Saison vorne mitspielen“, so Bartz, der mit seinem Team am Sonnabend (16.15 Uhr) nun beim Wiker SV antritt.

MTV Dänischenhagen: Röttgermann, Graap – Seemann (2), Dörhage, Bratz (7), Ewert-Krull (3), Schomburg (1), Hipp, Lauterbach, Peters (1), Küppers (3), Grabowski (1), Erichsen, Biernacki (7/4).