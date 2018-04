„Mosti“ sagt Tschüss

Handball-Oberliga, Frauen: Langjährige Führungsspielerin bestreitet letztes Heimspiel – HG OKT II empfängt nach Abstieg Herzhorn

von Stefan Gerken

27. April 2018, 06:00 Uhr

Es wird kein normales Spiel werden, wenn morgen der TSV Altenholz die SG Todesfelde/Leezen empfängt. Nicht aufgrund einer extrem spannenden Tabellenkonstellation, sondern weil mit Marieke Most eine TSV-Ikone ihr letztes Spiel vor heimischer Kulisse bestreitet. Die HG OKT II steht als Absteiger fest, will sich aber gegen Herzhorn im Heimspiel dennoch bestmöglich verkaufen.

TSV Altenholz – Todesf./Leez. Sbd., 18 Uhr



HG OKT II – MTV Herzhorn So., 15 Uhr

Bei diesem Spiel wird es emotional. Das wird auch der Altenholzer Henning Berger nicht verhindern können, auch wenn er sagt: „Wir müssen uns irgendwie nochmal auf dieses Spiel konzentrieren. Ich habe die Motivation, die beiden Mannschaften vor uns, die nur zwei Punkte weg sind, noch zu überholen.“ Allerdings wird sich viel auf Marieke Most fokussieren. Die Altenholzer Ikone bestreitet ihr letztes Heimspiel und wird natürlich gebührend verabschiedet, so, wie auch Betreuer Bernd Guttau und Torhüterin Yvonne Guttau, die zurück zu ihrem Heimatverein, dem Preetzer TSV, wechselt. „Ich möchte mit dem Team noch einmal zeigen, was wir für eine tolle Mannschaft sind. Ich bin zu ehrgeizig um die Partie locker zu nehmen. Die Feierlichkeiten müssen bis nach Schlusspfiff warten“, sagt Berger, der einen starken Gegner erwartet. Die SG Todesfelde/Leezen hat mit Anna-Lena Grell eine der besten Spielerinnen der Liga in ihren Reihen. „Sie spielt toll. Wir werden sie gut decken müssen“, sagt Berger. Nach dem Schlusspfiff, und am besten zwei Punkte für seine Altenholzerinnen, will Berger sich dann auch den Feierlichkeiten hingeben.Nachdem der Abstieg nun feststeht, ändert sich für die HG OKT II – eigentlich nichts. „Wir wollen weiter die jungen Spielerinnen an die Damenmannschaft ranführen. Sie müssen ihre Einsatzzeiten bekommen und sie sind in den vergangenen Spielen, seit dem das neue Trainerteam da ist, auch schon konstanter in den Leistungen geworden“, sagt HG-Trainerin Anna Heyck-Schäfer. Falls der ein oder anderen jungen Nachwuchsspielerin der Abstiegskampf doch Nahe gegangenen ist, könne jetzt wieder befreit aufgespielt werden. „Der Spaß soll in den letzten beiden Spielen auch im Vordergrund stehen“, sagt Heyck-Schäfer und fügt hinzu: „Und vor allem das Vertrauen in die eigene Stärke.“ Sie ist überzeugt davon, dass ihre Mannschaft vom Potenzial durchaus in der Lage gewesen wäre, die Klasse zu halten. Doch Begegnungen wie im Hinspiel, als die HG OKT II beim 24:25 in Herzhorn unterlag, gaben letztlich den Ausschlag. Nun können also die Vorbereitungen auf die kommende Spielzeit in der SH-Liga beginnen. Gegen Herzhorn gilt es noch einmal zwei Haupttorschützinnen mit Elina Hesse und Lina Hinze auszuschalten.