Handball-Oberliga : Most verabschiedet sich mit 10 Toren

Altenholz besiegt im letzten Heimspiel Todesfelde/Leezen mit 31:26. Auch die HG OKT II gewinnt deutlich.

von Stefan Gerken

30. April 2018, 06:00 Uhr

Altenholz | Es gibt so Tage, da passt einfach alles zusammen. So einen erlebten die Handballerinnen des TSV Altenholz am Sonnabend beim letzten Oberliga-Heimspiel gegen die SG Todesfelde/Leezen. Zum einen gab es mit 31:26 noch einmal einen schönen Sieg gegen einen starken Gegner, und zum anderen bekam Marieke Most nach zwölf Jahren beim TSVA einen tollen Abschied – zu dem sie selber stolze zehn Tore beisteuerte. Die HG OKT II traf gestern in eigener Halle auf Herzhorn und zeigte beim 31:22-Sieg wie viel Potenzial im Team steckt.



TSV Altenholz – Todesf./Le. 31:26 (18:13)

Vor einer würdigen Kulisse von über 100 Zuschauern kam es zum letzten Saison-Heimspiel der Altenholzerinnen. Vor den emotionalen Verabschiedungen nach dem Abpfiff wollte Trainer Henning Berger aber unbedingt noch einmal eine gute Leistung sehen. Er wurde nicht enttäuscht. Sein Team setzte die Vorgaben in der Deckung zu 100 Prozent um und schloss vorne sehr sicher ab. Daran hatte insbesondere Marieke Most ihren Anteil. „Mosti“ erwischte noch einmal einen Sahnetag und traf bereits vor der Pause sieben Mal. Am Ende wurden es zehn blitzsaubere Treffer. „Bei uns lief in der ersten Hälfte wirklich viel zusammen“, freut sich Berger. Nach der Pause wurden die Gäste aber deutlich stärker und hätten wohl auch den Ausgleich noch geschafft, wenn nicht Jessica Krass nach ihrer Einwechslung so stark gehalten hätte. Nach dem 31:26-Sieg wurden dann alle Zuschauer auf die Platte geholt. Buffet und Kaltgetränke standen bereit und die emotionalen Verabschiedungen der Spielerinnen Jenny Janczek, Yvonne Guttau und Mariek Most sowie Betreuer Bernd Guttau wurden durchgeführt. „Besonders schön war es natürlich, dass sich Mosti nochmal mit so einem starken Spiel verabschiedet hat. Ein toller Abend“, so Berger.

TSV Altenholz: Guttau, Krass – Baller, Horn (2), Ohm (6), Saftig, Most (10/3), von Klein (3), Kelm (1), Lyke (2), Thielmann (4), Seidel (3), Besteher, Schleemann.

HG OKT II – Herzhorn 31:22 (13:11)

Bis zum 22:21 (51.) verlief die Partie ausgeglichen, die nachfolgenden Minuten gehörten dann nur OKT II. „Die Mädels haben einfach Spaß am Spiel gehabt“, hatte HG-Coach Jörg Becker eine einfache Erklärung für den 7:0-Lauf zum 29:21, der die Partie entschied. „Hätten wir immer so gespielt, wären wir nicht abgestiegen.“

HG OKT II: Schweinem, Burmeister – Fröhlich, Köhnholdt (1), Staack (2), Bremer (1/1), Otte (1), Greinke (1), Krück (5/1), Falge (5), Wolff (1), Kuchel (1), Fiering (11/2), Ley (2).