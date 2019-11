Fussball-Kreisklasse A Mitte-Nord : Mit dem Bus nach Waabs: Altenholz hofft auf fröhliche Rückfahrt

Dreikampf an der Spitze der Tabelle entbrannt. Barkelsby reist zur SG Schwansen. Waabs hat starke Altenholzer zu Gast.

01. November 2019, 09:15 Uhr

Nach der überraschenden Heimniederlage des Barkelsbyer SV gegen den TSV Borgstedt (0:1) ist in der Fußball-Kreisklasse A Mitte-Nord ein Dreikampf um die Meisterschaft entbrannt, in der der Gettorfer SC II und der TSV Altenholz III durchaus in der Lage sind, ein gehöriges Wort mitzureden.

Am 13. Spieltag ist Sonnabend um 16 Uhr zunächst der Tabellenführer gefordert, und zwar im Nachbarschaftsduell mit der SG Schwansen. „Ich hoffe, dass das 0:1 ein Dämpfer zur rechten Zeit gewesen ist“, erwünscht sich BSV-Coach Kay Petke eine Trotzreaktion seines Teams gegen einen Gegner, der seit dem Auftaktsieg gegen den Suchsdorfer SV II (7:0) nicht mehr gewonnen hat und mittlerweile sogar um den Klassenerhalt fürchten muss.

Zeitgleich, und rund 15 Kilometer südlich von Karby will der TSV Altenholz III nach dem grandiosen Kantersieg gegen den FC Holtenau 07 (13:1) auch beim TSV Waabs groß auftrumpfen. „Ein Mal pro Saison bekommen wir einen Mannschaftsbus gesponsert, und mit drei Punkten im Gepäck feiert es sich auf der anschließenden Rückfahrt natürlich viel besser“, macht TSV-Coach Orhan Yarar unmissverständlich klar, was er von seinen Jungs erwartet. Während Yarar personell vermutlich aus dem Vollen schöpfen kann, plagen die Waabser Aufstellungssorgen: „Am letzten Wochenende haben sich mit Gabriel Thumulka, Karsten Sänger und Michele Heidrich gleich drei Spieler verletzt, die wohl nicht einsatzfähig sein werden“, sieht TSV-Co-Trainer Toni Fahn seine Elf auch deshalb in der Außenseiterrolle.

Der Tabellenzweite vom GSC II gastiert beim ersten Verfolger des Führungstrios, dem SSV Bredenbek. „Diese Partie bildet bis zur Winterpause den Auftakt eines hammerharten Restprogramms, denn der Spielplan hat für uns im November nur noch Auswärtsbegegnungen zu bieten“, sieht Trainer Rene Janetzky Schwerstarbeit auf seine Mannschaft zukommen.