Handball-Kreisoberliga : Meisterjubel mit Bierdusche und 43 Toren

EMTV sichert sich im letzten Saison-Heimspiel nach dem Aufstieg auch die Meisterschaft.

von shz.de

02. Mai 2018, 06:00 Uhr

Eckernförde | Das letzte Heimspiel der Saison nutzte der Eckernförder MTV um den 120 Zuschauern in der Wulfsteerthalle noch einmal eine Handball-Gala zu bieten. Nach dem 43:20 (17:11)-Kantersieg über den Tabellenletzten TSV Erfde stehen die Eckernförder nun auch als Meister der Kreisoberliga Nord+Nordsee fest.

Neben der guten Abwehr überragte insbesondere Kreisläufer Marius Heldt, der sein Torekonto mit zwölf Treffern auf 128 erhöhte, ein Fünftel aller EMTV-Tore. In den letzten 20 Minuten tat sich vor allem Dennis Kroniger mit zehn Treffern hervor. Der 600. Saisontreffer war Youngster Lukas Schäffler vorbehalten.

„Nun ist es geschafft. Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga ist ein schönes Erlebnis, für mich wahrscheinlich einmalig. Eine leichte Aufregung war meinen Spielern vor der Partie anzumerken, das spiegelte sich auch in der etwas trägen Anfangsphase wider. Ab der 15. Minute lief es aber so richtig rund“, strahlt ein überglücklicher EMTV-Trainer Heiner Petersent.

Die Gäste führten mit 1:0 und mit dem 2:2 (5.) gelang ihnen noch einmal der Ausgleich, danach hatten sie dem Meister, mit einer nennenswert fairen Spielweise, nichts mehr entgegen zu setzen. Mit 17:11 ging es in die Pause. Nach dem Wechsel waren es vor allem Marius Heldt und später auch Dennis Kroniger, die den Gast vor Rätsel stellten. Aber auch die restlichen EMTV-Akteure überzeugten beim hohen 43:20-Endstand restlos.

Nun brach die Freude doch aus den EMTV-Spielern heraus und sie feierten ihren Meistertrainer Heiner Petersen frenetisch vor dem begeistert mitgehenden Publikum und verpassten ihm eine deftige Bierdusche. „Ich kann Eckernförde zum Aufstieg und zur Meisterschaft nur gratulieren. Sie haben die Klasse souverän beherrscht“, lobt auch Erfdes Trainer Florian Will.

Eckernförder MTV: Mertens, Wischer – Riesen, Andreas (4), Glowalla (4), M. Heldt (12), Kroniger (10/3), F. Huth (6), Böttcher (2), Sothmann (1), Levien, Schäffler (2), Kraack (1), Wohlleben (1).