Fussball-Kreisliga Nord-Ost : Marcus Grubert hört beim Wittenseer SV nach dieser Saison als Trainer auf

Nach dreieinhalb Jahren als WSV-Trainer will der Coach eine Fußball-Pause einlegen.

von Stefan Gerken

29. September 2019, 10:50 Uhr

Nach dreieinhalb Jahren ist Schluss. Marcus Grubert wird im kommenden Sommer seine Tätigkeit als Trainer beim Fußball-Kreisligisten Wittenseer SV beenden. „Ich haben dem Verein viel zu verdanken, sie haben wir damals das Vertrauen geschenkt. Aber jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, eine Pause zu machen“, sagt Grubert, der die vergangenen zehn Jahre durchgehend in einer offiziellen Funktion bei den Wittenseern stand – erst als Fußballobmann dann als Trainer.

Die Entwicklung der Ligamannschaft ging unter Grubert auch fußballerisch in die richtige Richtung. Weniger lange Bälle, die Einführung der Viererkette und Platzierungen im vorderen Drittel der Kreisliga. In dieser Saison ist der WSV aber im Abstiegskampf angekommen. „Das hatte mit meiner Entscheidung aber nichts zu tun. Natürlich ist es jetzt mein Ziel, eine intakte Mannschaft an meinen Nachfolger weiterzugeben. Und zwar eine Mannschaft, die in der Kreisliga spielt“, so Grubert, der dem Team seine Entscheidung vor der Partie beim OTSV II bekannt gab. Danach folgten zwei Siege. „Es ist gut, dass der Verein jetzt genügend Zeit hat, um einen neuen Trainer zu finden“, sagt Grubert, der sich nach der Saison auf mehr Zeit für die Familie freut.