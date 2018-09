Segeln : Lüthje und Hadler Landesmeister

Lea Lüthje und Nike Hadler vom SCE Eckernförde glänzten in Travemünde.

von shz.de

06. September 2018, 11:31 Uhr

Die Jugendsegler des Segelclubs Eckernförde (SCE) waren wieder einmal erfolgreich. Ersegelten sich Lea Lüthje und Nike Hadler in Travemünde bei der Landesjüngsten- und Landesjugendmeisterschaft nun schon zum dritten Mal in Folge den Landesmeister in der 420er Klasse, beanspruchte bei der Schleibootliga in der Goldklasse der Optis Kjeld Hansen den ersten Platz für sich, und in der Silberklasse gingen gleich die ersten fünf Plätze ebenfalls an den SCE.

„Es war ein sehr knapper Erfolg“ berichtete Lea Lüthje, denn nur mit zwei Punkten Vorsprung lag sie mit Vorschoterin Nike Hadler vor ihren SCE-Mitseglern Hanna und Frederik von Waldow, die erst ein Jahr Regattaerfahrung haben. Leichter Wind vor Travemünde war die ideale Voraussetzung für die beiden Eckernförder Crews, die am ersten Tag für drei Wettfahrten rund acht Stunden auf dem Wasser waren und am Folgetag mit Winddrehern zu kämpfen hatten.

„Am meisten hat uns dieses Jahr die Kieler Woche gebracht. Durch Teilnehmer anderer Nationen lässt sich viel abschauen und lernen“, berichtet die 17-Jährige. Noch ein Jahr werden die Freundinnen seit Kindertagen in ihrem 420er verbringen, auf welches Boot dann umgestiegen wird, ist noch nicht klar.

Einst ins Leben gerufen, um jugendlichen Regatta-Anfängern den Einstieg leicht zu machen, gehört die Schleibootliga mit drei Regatten an unterschiedlichen Austragungsorten über das Jahr verteilt, zu den beliebtesten Veranstaltungen dieser Art, können die Kinder dabei doch auch während laufenden Wettfahrt, ähnlich wie im Training, betreut werden. Mit elf Punkten bei drei Streichern aus 13 Wettfahrten zeigte Kjeld Hansen (SCE) seinen sieben Mitstreitern in der Goldklasse, wo es lang ging. In der Silberklasse mit 18 Teilnehmern führt der SCE mit Nele Petersen, Erik Siegmund, Matilda Nowotka, Jan-Erik Stuntz und Laurin Peifer (1-5) in der Gesamtwertung.