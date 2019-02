2. Floorball-Bundesliga : Letztes Seahawks-Heimspiel startet mit 0:7-Fiasko

Die Gettorf Seahawks und Baltic Storms unterliegen jeweils gegen Tollwut Ebersgöns.

von Stefan Gerken

19. Februar 2019, 13:42 Uhr

Das Team Tollwut Ebersgöns ist spätestens nach dieser Woche kein gern gesehener Gast mehr bei den 2. Liga-Floorballern aus dem Dänischen Wohld. Sowohl die Gettorf Seahawks als auch die Baltic Storms unterlagen in eigener Halle.

Gettorf Seahawks – Tollwut Ebersgöns 6:9

Die Gettorfer erlebten im letzten Saison-Heimspiel in den ersten 20 Minuten ein Fiasko. Mit 0:7 ging es in die erste Pause. Eine Hypothek, die für den Tabellenvorletzten natürlich kaum noch wieder aufzuholen war. Doch die Hausherren zeigten zumindest eine Reaktion auf das schwache erste Drittel: Leon Werner per Doppelpack und Jonas Hansen verkürzten auf 3:7 (37.). Zwar traf der Gast kurz darauf zum 8:3, aber im letzten Drittel stand die Seahawks Defensive, während vorne immer wieder gefährliche Abschlüsse kreiert wurden. Zwei schnelle Tore zum 5:8 sorgten für positive Emotionen. Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen, und als Lars Mahmens gut zwei Minuten vor dem Ende sogar auf 6:8 verkürzte, war die Sensation greifbar – der große Wille der Gettorfer wurde aber nicht belohnt. Vier Sekunden vor dem Ende fiel mit dem 6:9 der letzte Treffer für Ebersgöns. Damit ist so gut wie klar, dass die Seahawks in den verbleibenden drei Auswärtsspielen den vorletzten Tabellenplatz nicht mehr abgeben werden.



Gettorf Seahawks: Hoffman-Anderson – Kapteina, Vogel (1+2), Werner (3+1), Hems, Bohnet, Tellissi, Schwaibold, Käber, Hansen (1+0), Mahmens (1+2), Bewarder, Ebert.





Baltic Storms – Tollwut Ebersgöns 4:10

Ein Mitteldrittel zum vergessen sorgte dafür, dass die Baltic Storms in der Tabelle vom Gegner aus Ebersgöns überholt wurden. Nach dem 3:3 nach den ersten 20 Minuten folgten im zweiten Drittel vier Gegentore. Und auch danach zeigten die Hausherren nicht ihr ganzes Können, sodass sie sich am Ende überraschend deutlich mit 4:10 geschlagen geben mussten.

Baltic Storms: Vogl, Lohrie – F. Traulsen (1+1), Ihloff, Giez, Zinke (1+0), Mieloch, Mutschinski, Ramtuhn, Dethlefsen, Müller, Drews (1+0), Kirchhoff, Fuchs (1+1), S. Traulsen, Roediger (0+1).