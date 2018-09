Jugend-Fussball : Leistungssteigerung nach der Pause wird nicht belohnt

Die B-Jugendlichen des ESV unterliegen der SG Leck mit 1:3. Auch die SG Dänischer Wohld geht leer aus.

von Stefan Gerken

25. September 2018, 16:55 Uhr

In der Fußball-Landesliga Schleswig der B-Junioren gingen der ESV und die SG Dänischer Wohld als Verlierer vom Platz.



Eckernförder SV – SG Leck/A/L 1:3 (1:3)

Die Gäste gingen mit ihrem ersten Angriff in Führung. „Da standen wir in der Abwehr noch völlig ungeordnet“, sagt ESV-Coach Björn Brünglinghaus. Postwendend hatten seine Schützlinge mit dem 1:1 die passende Antwort parat. In der Folge war es eine ausgeglichene Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Dass die Begegnung noch in der ersten Hälfte für die Gäste vorentschieden wurde, lag an zu vielen leichten Ballverlusten im Spielaufbau und am ungenauen Passspiel der Eckernförder. So traf Leck erst zum 2:1 (14.) und nach 26 Minuten zum 3:1-Endstand. „Bei beiden Gegentoren verweigerten wir aber auch jegliches Zweikampfverhalten“, kritisiert Brünglinghaus. Nach der Pause zeigte der ESV eine Leistungssteigerung, setzte den Gegner unter Druck und blieb jedoch glücklos im Abschluss.

Tore: 0:1 Hanisch (3.), 1:1 Klein (5.), 1:2 Heider (14.), 1:3 Jensen (26.).



SG Dänischer Wohld – SG Nordfriesland 0:4 (0:2)

Es sollte für die Platzherren einer dieser Tage werden, an denen einfach nichts klappen will. Die Elf von Trainer Torben Dahsel kassierte zwei frühe Gegentreffer, zeigte sich danach aber keinesfalls geschockt. Am Ende stand zwei Alutreffer sowie zwei vermeintliche Abseitstore zu Buche, während die Gäste es nach der Pause zweimal besser machten und ein 4:0 mit nach Hause nahmen. „Die SG Nordfriesland war der bisher stärkste Gegner, dennoch ist das Ergebnis deutlich zu hoch ausgefallen. Meine Mannschaft hat bis zum Ende Gas gegeben“, so Dahsel.

Tore: 0:1 Noschkin (6.), 0:2 Jepsen (12.), 0:3 Brenneke (45.), 0:4 Maaß (57.).