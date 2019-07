Leichtathletik : Lauterbachs nächste Läufe in Hamburg

Die aufstrebende Altenholzer Leichtathletin geht bei den nachgeholten U20-Landesmeisterschaften an den Start.

von Stefan Gerken

05. Juli 2019, 15:11 Uhr

Die Altenholzer Leichtathletin Marie-Luise Lauterbach tritt zum dritten Wochenende in Folge im Hamburger Jahnstadion an. Nachgeholt wird heute ein Teil der U20-Landesmeisterschaften, die wegen Unwetters im Juni abgesagt werden mussten. Die Altenholzerin wird über die 100 Meter an den Start gehen und hat auch beste Aussichten auf das Finale, doch sie wird es beim Vorlauf belassen. „Hauptaugenmerk liegt auf den 400 Metern. Es ist der sechste Langsprint seit Jahresbeginn und es zeigt sich, dass Marie-Luises Talent und Neigung ideal zu dieser Distanz passen“, sagt ihr Trainer Karsten Ralfs.

Nach dem Wochenende beginnt die Vorbereitung auf die DM

Mit einer Bestzeit von 67,72 Sekunden führt sie das Feld der gemeldeten Starterinnen mit Abstand an. Erst vor einer Woche wurde sie Dritte bei den Norddeutschen U20-Meisterschaften und bestätigten mit ihrer Zeit von 57,83 Sekunden, dass sie über diese Strecke zur erweiterten nationalen Spitze zählt. „Danach werden wir in eine spezielle Vorbereitung auf die Deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli in Ulm beginnen“, sagt Ralfs.