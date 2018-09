Fussball-Verbandsliga : Launische Diva: 1. FC Schinkel verliert 1:6

Im Heimspiel gegen die SG Bornhöved/Schmalensee kommt die Lechte-Elf unter die Räder.

von shz.de

30. September 2018, 11:36 Uhr

Die „launische Diva“ 1. FC Schinkel präsentierte beim 1:6 (1:2) im Heimspiel der Fußball-Verbandsliga Ost gegen die SG Bornhöved/Schmalensee ihre negative Seite. „Eigentlich sind wir richtig gut ins Spiel gekommen“, schränkt FC-Trainer Daniel Lechte ein. Doch während Moses Ogodogbo in den Anfangsminuten gleich zwei Mal an SG-Keeper Florian Hamann scheiterte, münzten die Gäste ihre erste Gelegenheit in einen Torerfolg um, den Marcel Petitjean per Kopfball herstellte (8.). Schinkel kam zwar zum zügigen Ausgleich durch Yussif Abubakar (12.), verzettelte sich danach aber zunehmend in wenig zielführenden Kleinteiligkeiten, statt konsequenter den Abschluss zu forcieren. „Und genau in unsere Druckphase hinein erzielt Patrick Mester per Freistoß das 1:2“, ärgert sich Lechte. Als Kai Dose im Anschluss an einen Einwurf per Schuss in den Winkel das 1:3 markierte, war die Partie zu Ungunsten der Hausherren gelaufen (71.). „Wir müssen zusehen, dass wir eine Balance zwischen Finesse und Kampf finden“, prangert Lechte an. Sein Team konnte nur einen Sieg aus den jüngsten sieben Partien generieren.



1. FC Schinkel: Junghans (72. Gutsmann) – Kaya, Kusnierczyk, Barbic, Otto (46. Bartels) – Schweimer, Airapetjan (46. Gebkart) – Ogodogbo, Abubakar, Kisogo – Schultz.

SG Bornhöved/Schmalensee: Hamann – Brügmann, T. Ruckpaul, Griese, Makus, Müller (46. Idrizi), Bruckschlögl (72. Danker), Petitjean, Mester, Sari (77. Wulff), Dose.

SR: Rüdiger (Riepsdorf). – Z.: 80.

Tore: 0:1 Petitjean (8.), 1:1 Abubakar (12.), 1:2 Mester (40.), 1:3 Dose (53.), 1:4 Barbic (71., ET), 1:5 Makus (75.), 1:6 T. Ruckpaul (78.).