Jugendfussball-Verbandsliga Nord-West : Lasse Auer schnürt Dreierpack – ESV siegt 4:0 beim TSV RW Niebüll

Eckernförder D-Junioren meistern erstes Spiel nach der Winterpause auf Kunstrasen mit Bravour.

von Stefan Gerken

13. März 2020, 09:18 Uhr

Drei Monate lang hatte die D-Jugend des Eckernförder SV in der Fußball-Verbandsliga Nord-West durch die Winterpause spielfrei. Jetzt ging es auf dem Kunstrasenplatz des TSV Rot-Weiß Niebüll wieder um drei Punkte, und diese sackte erfolgreich der Gast aus Eckernförde ein. Mit 4:0 (2:0) gewann der ESV und steht in der Tabelle auf Platz drei.

Der frühe Anstoßtermin um 10.30 Uhr sorgte beim ersatzgeschwächten ESV, der nur einen Ersatzspieler dabei hatte, nicht für Schlafmützigkeit. Der Gast aus dem Ostseebad setzte die Niebüller bereits am eigenen Strafraum unter Druck und zwang sie so zu Fehlern. In dem guten Auftritt der Eckernförder ließ einzig die Chancenverwertung zu wünschen übrig. Wie es geht, zeigte Emil Richter seinen Mitspielern mit einem strammen Nachschuss zum 1:0 nach 16 Minuten. Die anschließende Unordnung im Niebüller Abwehrverbund konnte Lasse Auer nach schöner Einzelleistung nur wenige Augenblicke später zum 2:0 nutzen.

Dieser Doppelschlag gab zusätzliche Sicherheit und so wurden die Angriffsbemühungen des TSV frühzeitig unterbunden. Mit Wiederanpfiff wollte Niebüll, nun mit dem starken Wind im Rücken, auf den Anschlusstreffer drücken, doch mehr als einige gute Ansätze ergaben sich nicht. Lediglich einmal musste ESV-Torwart Niklas Damm noch in brenzliger Lage eingreifen, ging im Duell mit dem Stürmer aber als Sieger hervor. Den sich bietenden Platz für Konter nutzte Lasse Auer noch für zwei weitere Treffer zum 4:0-Endstand.

Tore: 0:1 Richter (16.), 0:2, 0:3, 0:4 Auer (17, 40., 44.).