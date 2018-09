Jugend-Fussball : Krasse Abwehrfehler sorgen für 1:4-Niederlage

Der Eckernförder SV unterliegt SG Nordfriesland nach 1:0-Führung noch mit 1:4. Dritte Packung für das Team Förde/BTSV in Folge.

von Stefan Gerken

18. September 2018, 16:29 Uhr

Eckernförde | In der Fußball-Landesliga Schleswig der A-Junioren konnte von den drei Altkreis-Teams nur die SG Dänischer Wohld einen Sieg feiern.



Eckernförder SV – SG Nordfriesl. 1:4 (1:1)

Als die Gäste nach 35 Minuten die verdiente Führung der Eckernförder ausglichen, taten sie dies unter der gütigen Mithilfe des ESV. Vorher hatte Lennart Mahrt auf der linken Außenbahn seinen Gegenspieler einmal mehr stehen lassen und sehenswert das 1:0 erzielt. Nur: Mahrt hatte bis zum Ausgleich noch eine Hand voll weitere Aktionen, in denen das zweite Tor hätte fallen müssen. Da sich die Elf von ESV-Trainer Tim Lohmann in der Defensive krasse Fehler leistete, ging die Partie am Ende noch deutlich verloren. Nutznießer war vor allem Lars Marten Friedrichsen – der Gästestürmer erzielte einen Dreierpack.

Tore: 1:0 Mahrt (21.), 1:1, 1:2, 1:3 Friedrichsen (35., 50., 64.), 1:4 Gudat (74.).

SG Dänischer Wohld – SG Westerdöfft 8:0 (1:0)

Zur Pause führte die SG Dänischer Wohld von Trainer Pascal Diouri nur mit 1:0. Von Spannung aber keine Spur. „Wir haben die Partie zu jeder Zeit dominiert und im ersten Durchgang nur vergessen die Tore zu machen. Wir hätten auch da schon mit 6:0 führen können“, sagt Diouri. Das Tore schießen holten seine Schützlinge dann aber nach der Pause nach. Besonders Felix Striepke zeigt sich mit seinem Viererpack in bestechender Form.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Striepke (25., 51., 59.), 4:0 Kressin (62.), 5:0 Morawe (67.), 6:0 Braun (69.), 7:0 Morawe (70.), 8:0 Striepke (72.).

Team Förde/BTSV – Wilstermarsch 2:9 (1:4)

Das Team Förde kassierte zuletzt drei ganz böse Packungen in Folge (2:11, 1:8, 2:9). „Das ist vor allem dem Personalmangel geschuldet. Außerdem haben wir fast ausschließlich Spieler des jungen Jahrgangs im Team. Das macht sich dann schon bemerkbar“, sagt Andre Awe, Coach des Team Förde/BTSV. Auch im Heimspiel gegen die SG Wilstermarsch war sein Team am Ende deutlich unterlegen, war spielerisch aber nicht so viel schlechter als die Gäste. „Wir haben nach ihren langen Bällen zu viele individuelle Fehler gemacht und sie damit zum Tore schießen eingeladen“, so Awe, der aber trotz der Ergebnisse zuletzt positiv in die Zukunft blickt: „Es kommen jetzt einige Spieler zurück. Wir müssen uns das Glück wieder erarbeiten. Bei uns lässt sich trotz der hohen Niederlagen niemand hängen.“

Tore: 0:1 Piening (4.), 0:2 Trampnau (16.), 0:3, 0:4 Kramer (23., 39.), 1:4 Thierling (41., FE), 1:5 Trampnau (55.), 1:6 Kramer (58.), 1:7 Andresen (61.), 1:8 Trampnau (64.), 2:8 Wegner (68.), 2:9 Schlüter (81., FE).