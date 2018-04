Duathlon : Kohls steht vor Titel-Hattrick

Lokalmatadorin Simone Kohls startet erstmals für USC Kiel – Vorjahressieger David Gonzalez Montes fehlt.

von Stefan Gerken

27. April 2018, 06:00 Uhr

Gettorf ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeber für den Auftakt der Straßensaison der Ausdauermehrkämpfer. Am Sonntag wird im Sportpark an der Isarnwohld-Schule der 4. Isarnhoe-Duathlon gestartet. Ein Dreikampf aus Laufen, Radfahren und nochmals Laufen wartet dann auf die knapp 200 Athletinnen und Athleten, die sich auf dem Asphalt des Dänischen Wohlds in Fahrt bringen wollen für den Triathlonsommer 2018. Dieser wird schon eine Woche später beim Flensburger Campus-Triathlon am 6. Mai eingeläutet, bei dem auch die Saison der Triathlon-Landesliga eröffnet werden wird.

In Gettorf haben die Aktiven am Sonntag aber auch bei der ersten Disziplin noch festen Boden unter den Füßen. Wie in den Vorjahren geht es zunächst auf die Laufstrecke auf dem Sander Weg, ehe nach einem möglichst schnellen Wechsel die Radstrecke zwischen Gettorf und Wulfshagenerhütten wartet. Neu ist für alle Starter allerdings die Wechselzone. Diese wurde vom Schulparkplatz auf das Areal des neuen Sportparks verlegt.

Der Isarnhoe-Duathlon ist auch in diesem Jahr wieder Treffpunkt für alle Generationen der Triathlonszene. Für die jungen Talente geht es in Gettorf erneut um die Duathlon-Landesmeistertitel der Jugendklassen, während der Wettkampf für die erwachsenen Athleten ein wichtiger Formtest ist in der Vorbereitung auf die Triathlonsaison. Um 10 Uhr fällt der erste Startschuss des Wettkampftages. Zunächst werden die jungen Debütanten und auch Talente mit etwas Erfahrung, die aus ganz Schleswig-Holstein anreisen, in Laufschuhen und auf dem Rennrad um die Wette rennen und radeln.

Das Hauptrennen der Männer und Frauen startet um 12.30 Uhr. Dann wird zum Auftakt auf der 3-km-Laufstrecke aufs Tempo gedrückt, um sich eine gute Ausgangsposition für die 15 km lange Radstrecke zu verschaffen. Die Entscheidung wird aber erst beim erneuten Lauf über 3 km fallen. Für die Gettorferin Simone Kohls, die erstmals im Dress des USC Kiel antritt, bietet sich die Chance, zum dritten Mal in Folge ihr Heimrennen zu gewinnen. Die Siegerin von 2016 und 2017 wird mit den schnellen Nachwuchsathletinnen Johanna Grell und Janne Schreber zwei Konkurrentinnen mit viel Potenzial treffen. Bei den Männern fehlt Vorjahressieger David Gonzalez Montes (Borener SV), sodass ein neues Gesicht für die oberste Stufe des Siegertreppchens gesucht wird. Dies könnte mit dem 2016 siegreichen Frank Wichmann von der SG Athletico Büdelsdorf ein Mann sein, der schon in der noch jungen Siegerchronik des Gettorfer Duathlons bereits verewigt ist. Aber auch der Flensburger Florian Henning zählt als Landesmeisterschafts-Dritter von 2017 zum Favoritenkreis.

Mehr Informationen zur Veranstaltung online unter www.isarnhoe-dua.de

Zeitplan

10 Uhr: Start Schüler/-innen D (0,2 – 1,0 – 0,2), 10.20 Uhr: Start Schüler/-innen C (0,4 – 2,5 – 0,4), 10.50 Uhr: Start Schüler/-innen B (1,0 – 5,0 – 0,4), 11.30 Uhr: Start Schüler/-innen A & Jugend B (2,0 – 10,0 – 1,0), 12.30 Uhr: Start Jugend A / Junioren / Erwachsene / Staffeln (3,0 – 15,0 – 3,0), 14 Uhr: Start Team Relay (4 x 0,7 – 4,0 – 0,7).