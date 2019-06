Eckernförder-Bank-Staffelmarathon : Knapp 1000 Aktive im Lauffieber am Borbyer Ufer

Leichter Teilnehmerrückgang durch Konkurrenzveranstaltung in Flensburg. Neue Siegerstaffel bei den Frauen gesucht.

21. Juni 2019, 08:20 Uhr

Ein buntes Lauffestival mit manchen schnellen und vielen nicht ganz so schnellen, aber nicht minder motivierten Athletinnen und Athleten sowie jeder Menge Teamgeist wartet am Sonntag wieder am Borbyer Ufer. Um 10 Uhr fällt dort der erste Startschuss zum 18. Eckernförder-Bank-Staffelmarathon. Auf der Runde zwischen dem Start-, Ziel- und Wechselpunkt an der Borbyer Promenade beim Großen Kurfürsten und dem Louisenberg werden Teams und Duos dann wieder mit vollem Elan den Staffelstab über die 4,2 km lange Strecke tragen, bis dann nach zehn Runden die klassische Marathondistanz von 42,195 km komplettiert ist.

Vereine, Firmen, Parteien oder auch formlose Läufercliquen haben für das große Teamereignis wieder Mannschaften zusammengestellt, die sich gemeinsam der Herausforderung stellen wollen. Die Veranstalter vom Eckernförder MTV haben knapp 120 Crews registriert, die sich beim klassischen Eckernförder-Bank-Staffelmarathon (Start: 10.10 Uhr), beim bkk-atlas-Schülerstaffelmarathon (Start: 10.10 Uhr) oder beim BMW-Autohaus-Hansa-Nord-Duo-Marathon (Start: 10.05 Uhr) auf die Strecke begeben werden. „Die Teilnehmerzahlen sind etwas geringer als zuletzt, aber doch besser als gedacht“, erklärt Organisator Gustav Mehlert und verweist auf den am Sonntag zeitgleich stattfindenden Flensburg-Marathon, in dessen Rahmen ebenfalls ein Staffelmarathon stattfindet. „Diese Überschneidung werden wir nächstes Jahr nicht wieder haben“, kündigt Mehlert an.

Aber auch die 120 Teams mit insgesamt knapp 1000 Aktiven werden am Sonntag ausreichen, um am Borbyer Ufer richtig Lauflaune und Stimmung aufkommen zu lassen. Wie immer wird ein Läufer eines Teams dann auf der Strecke sein, während seine Teamkameraden Zeit und Luft haben, sie oder ihn auf den ersten und letzten Metern der Runde lautstark anzufeuern. Rund um den Lauf wird auf der Grünfläche am Borbyer Ufer wieder ein buntes Zeltdorf mit den Pavillons der Staffeln, einigen Messeständen und Speiseangeboten für Festivalstimmung sorgen.

Der Staffelmarathon bringt mit seiner auch für viele Hobbyläufer noch gut zu bewältigenden Rundenlänge von 4,2 km stets auch einige Neulinge oder Gelegenheitsläufer dazu, sich ein Trikot überzustreifen, eine Startnummer anzuheften und dann mit dem Staffelstab in der Hand ungeahnten Ehrgeiz zu entwickeln. Die Trainingsabende auf der Originalrunde, die der EMTV angeboten hatte, waren im Vorfeld auch sehr gut besucht. „Beim Abschlusstraining am Dienstag waren noch einmal viele dabei“, berichtet Mehlert. Und so werden am Sonntag Staffeln wie die „Parkuhrläufer“, die „Turboschnecken“, die „Holzkopfgesichtigen Bürgerkinder JMS“ und die „Wieselflinken Fleckebyer“ ihre Runden ebenso drehen wie das Finanzamt oder die CDU und viele klassische Sportvereine aus der Umgebung.

An der Spitze des Feldes werden voraussichtlich die in den Vorjahren bereits erfolgreichen Staffeln um die Siege kämpfen. Als Favoriten gehen die Vorjahressieger von der LG Zippel’s-Runaways an den Start. Die Läufergemeinschaft aus Kiel mit Athleten verschiedener Klubs hatte sich 2018 nach einem umkämpften Rennen in 2:32:01 Stunden gegen die 2016 und 2017 siegreiche Staffel des Borener SV durchgesetzt. Der Laufklub von der Schlei, der in der Geschichte des Staffelmarathons so häufig wie keine andere Staffel einen der drei Podiumsplätze erlaufen konnte, möchte traditionell auch wieder in der Spitze des Feldes mitlaufen.

Beim 17. Staffelmarathon hatten die „Runaways“-Männer gemeinsam mit den ebenfalls siegreichen „Runaways“-Frauen gefeiert. Am Sonntag wird das zweite Team der stets orangefarben auftretenden Läufercrew allerdings eine Mixedstaffel sein, sodass in der Frauenwertung neue Siegerinnen gesucht werden.

