Handball Oberliga WJA : „Keine Einstellung – keine Punkte“

erstellt am 07.Dez.2017 | 06:03 Uhr

Owschlag | Auch wenn die HG OKT nicht als Favorit zum Tabellendritten der Handball-Oberliga der weiblichen Jugend A gefahren ist, so hatte sich Trainerin Sünje Schütt im Duell beim Tabellennachbarn doch einiges erhofft. Was dabei aber herauskam, war gar nicht nach dem Geschmack der HG-Trainerin. „Wir haben einen gebrauchten Tag erwischt. Keine Einstellung, kein funktionierendes Team, keine Punkte“, so lautet das Resümee von Schütt nach der 24:31 (9:12)-Niederlage bei der HSG Handewitt/Nord Harrislee.

Dass die Niederlage nicht noch deutlicher wurde, hatte die HG OKT ihrer Torfrau Lea Schweinem zu verdanken, die einen starken Tag erwischte und ein um das andere Mal Bälle parieren konnte. „In der Defensive haben wir uns nicht untereinander unterstützt, so dass immer wieder Lücken entstanden, durch die HNH durchstoßen konnte und einfache Tore erzielte“, bemängelt die HG Trainerin.

Aber auch im Angriff lief es bei der HG OKT nicht rund. „Wir haben unendlich viele technische Fehler gemacht, uns gegenseitig im Weg gestanden und haben reihenweise gute Chancen vergeben“, hatte Schütt in der ersten Halbzeit noch Hoffnung, als der 1:6-Rückstand (9.) über 8:10 (26.) bis zur Pause auf 9:12 verkürzt werden konnte.

Gleich nach dem Seitenwechsel brachte Viveka Romeyke die HG OKT auf 14:16 (38.) heran. Als die Gastgeberinnen danach aber zwei Tore erzielten, ließen die OKT-Spielerinnen die Köpfe hängen. Der Gastgeber baute die Führung über 23:17 (47.) auf 28:20 (56.) aus und brachte den Erfolg, mit dem sich die HSG an der HG OKT in der Tabelle vorbeischob, sicher mit 31:24 nach Hause.





HG OKT: Schweinem, Frahm – Romeyke (5), Voß, Otte (5/4), Falge (5), Kuchel (2), Wolff (1), Ley (2), Bernhardt, Bremer (4)