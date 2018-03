Handball : Jugend forscht beim TSV Altenholz

Die Oberliga-Frauen-Mannschaft des Vereins profitiert aktuell von vielen Spielerinnen aus der eigenen Nachwuchsabteilung.

von Stefan Gerken

15. März 2018, 06:00 Uhr

Altenholz | Henning Berger hat viel zu tun. Der Altenholzer Damen-Trainer coacht neben seiner Handball-Oberligamannschaft derzeit auch noch zusammen mit Marieke Most die weibliche A-Jugend des TSV Altenholz. Beschweren will sich Berger über die vielen Stunden in der Halle nicht. „Gerade im Mädchenbereich ist der Verein mittlerweile gut aufgestellt. Davon wird das Frauen-Team profitieren“, sagt Berger, der schon jetzt bis zu fünf A-Mädchen in den Ligakader hochgezogen hat.

Die weibliche Jugendabteilung hat vor dieser Saison gleich doppelt profitiert. Mit Trainer Andreas Frenz ist ein erfahrener und engagierter Übungsleiter von der HSG Holstein Kiel/Kronshagen nach Altenholz gewechselt und nahm seine weibliche B-Jugend gleich mit. Unterschiedliche Auffassungen zwischen seinem ehemaligen Verein und Mannschaft waren dafür verantwortlich. Zusammen mit den Altenholzer Spielerinnen des Jahrgangs ist so eine leistungsstarke Mannschaft zusammen gewachsen, die in der SH-Pokalrunde die Saison auf Platz drei abgeschlossen hat. Stolz dürfen die B-Mädchen sein, dass sie als einziges Team dem erstplatzierten ATSV Stockelsdorf eine Niederlage beifügen konnten. Zum Abschluss der erfolgreichen Saison tritt der TSVA an den kommenden Wochenenden im Final-Four-Turnier an.

Auch in der weiblichen A-Jugend läuft es rund. Henning Berger und Marieke Most haben das Team übernommen – allerdings aus der Not heraus, denn eigentlich sollte eine andere Trainerin die Mannschaft betreuen. Sie sprang aber recht spontan vor der Saison ab, sodass Berger und Most aushelfen müssen. Als dauerhafte Lösung ist das aber nicht gedacht. „Die Zusammenarbeit zwischen der A-Jugend und den Damenmannschaft soll natürlich weiterhin gefördert werden“, sagt Berger, der immer noch auf der Suche nach einem ambitionierten Trainer ist. Allerdings gibt es für den ältesten Jugend-Jahrgang ein Problem. Die Ausnahmespielerinnen schaffen den Sprung mit etwas Eingewöhnungszeit auch direkt ins Oberligateam. Doch was ist mit dem Rest? Die zweite Mannschaft der TSV-Frauen spielt nur in der Kreisliga. „Für die Mädchen, die sich weiterentwickeln wollen, wäre es natürlich schon besser, wenn sie etwas höher spielen würden“, weiß Berger. Allerdings spielen in der zweiten Mannschaft eben auch ältere Handballerinnen, die sich in dieser Liga gut aufgehoben fühlen und aus beruflichen oder familiären Gründen an Leistungshandball nicht mehr interessiert sind. „Da wäre es gut, wenn wir eine Lösung finden, die alle zufrieden stellt“, sagt Berger, der auch eine dritte Frauen-Mannschaft für eine Alternative hält. Wie schnell der Sprung in den Leistungshandball im Damenbereich klappen kann, zeigt diese Saison. Mit Tabea Schleemann und Finja Heil haben es zwei Spielerinnen direkt geschafft, Leistungsträger mit viel Spielzeit zu werden. Aber auch Jenny Janczek, Lynn Saftig, Ronja Lütje, Merle Reese und Lisann Baller bringen das Talent und den Willen mit, um direkt den Sprung ins Oberligateam zu schaffen. Erste Einsätze können einige von ihnen bereits verbuchen. Berger ist sich sicher, dass weitere folgen werden.

Der Blick ist in die Zukunft gerichtet, um das Problem mit der zweiten Mannschaft zu lösen. Ein Zweitspielrecht für die Youngster aus der A-Jugend könnte dafür sorgen, dass die Kreisligamannschaft – aktuell Tabellensiebter – zumindest in der neuen Saison um den Aufstieg in die Kreisoberliga mitspielt. „Das wäre wichtig, denn wir sind in Altenholz auf die Jugend angewiesen“, sagt Berger.