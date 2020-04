Fussball-Kreisliga Mitte-Ost : Jörg Ahrends wird neuer Trainer beim Osdorfer SV

Marco Schnoor-Sahlmann hört im Sommer auf. Teammanager Kai Kober stellt Mannschaft und Trainerteam frühzeitig zusammen.

von Stefan Gerken

08. April 2020, 16:41 Uhr

So ganz hat es zwischen dem Osdorfer SV und seinem aktuellen Trainer Marco Schnoor-Sahlmann nicht gepasst. Zwar gab es keine direkten Störungen und auch die aktuelle Saison ist aus sportlicher Sicht ja keineswegs enttäuschend, aber der ehemalige Co-Trainer des TSV Altenholz hatte sich beim Fußball-Kreisligisten der Mitte-Ost-Staffel wohl etwas größere Ambitionen erhofft. So zog der Trainer bereits im Winter seine Konsequenzen und erklärte Osdorfs Teammanager Kai Kober, dass er nach der Saison nicht mehr zur Verfügung stehe. Kober reagierte zügig und konnte jetzt den neuen Trainer bekannt geben. Es wird Jörg Ahrends. Der 45-Jährige ehemalige Regionalliga-Stürmer von Holstein Kiel, wird in Osdorf sein Trainerdebüt geben.

„Ich bin sehr froh, dass Jörg es macht. Ich kenne ihn schon sehr lange aus unserer gemeinsamen Zeit bei Holstein Kiel. Er ist ein absoluter Fußballexperte“, sagt Kober. Aktuell gehört der Kreis bekannte Angreifer noch zum Kader der SG Osterrönfeld/Westerrönfeld in der Kreisklasse B. Letztmals richtig am Ball war Ahrends aber in der Saison 2016/17 beim FC Fockbek in der Kreisliga. Davor spielte er auch eine Saison für den 1. FC Schinkel und dem TuS Rotenhof. Vier Spielzeiten lief Ahrends im Trikot des Rendsburger TSV auf. Ein kurzes Intermezzo hatte er beim Büdelsdorfer TSV, davor spielte er hochklassig in der Oberliga für die FT Eider Büdelsdorf und davor für Holstein Kiel in der Regionalliga. Für die „Störche“ erzielte er in der Saison 1999/2000 in 29 Spielen 13 Tore. „Sollte sich Jörg selbst aufstellen, kann er das natürlich gerne tun. Er ist ja der Trainer“, sagt Kober schmunzelnd und schließt damit auch Einsätze als Spieler von Ahrends in der nächsten Saison nicht aus.

Für Kober ist der 45-Jährige die ideale Besetzung auf der Trainerposition. „Ich wollte unbedingt einen Coach haben, der absolut heiß ist. Da passt es eben gut, dass der OSV für Jörg die erste Station als Trainer ist“, erklärt Osdorfs Teammanager. Doch nicht nur die Position des Cheftrainers wurde neu besetzt, ab Sommer wird der OSV mit Jörg Dreilich auch einen neuen Torwarttrainer haben. Stefan Röschmann, der bisher diese Rolle inne hatte, wird den Verein verlassen und beim Wiker SV anheuern. „Ich habe Jörg jedes Jahr gefragt, ob er sich vorstellen kann, als Trainer einzusteigen. Dass es jetzt geklappt hat, freut mich sehr“, so Kober. Auch Neuzugang Marcel Eiper, der ab der kommenden Saison das OSV-Tor hüten wird, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Dreilich: „Ich stand ihm noch als Spieler gegenüber. Er ist ein guter Typ und ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Eiper. Mit Katrin Vorbeck wechselt zudem die bisherige Physiotherapeutin des Eckernförder SV nach Osdorf. „Bis auf einen Co-Trainer, den ich aktuell noch Suche, haben wir alle Positionen für die kommende Saison sehr gut besetzt“, sagt Kober zufrieden, der zudem Henning Kurtz als Athletiktrainer für den OSV gewinnen konnte. „Henning kennt sich im Bereich Fitness sehr gut aus. Wir werden in der nächsten Spielzeit zusätzliche Athletikeinheiten durchführen. Das wird uns weiterhelfen“, so Kober, der zuversichtlich auf die kommende Saison blickt. „Der Kader steht soweit, aber trotzdem habe ich noch ein paar Gespräche mit Spielern. Mal sehen, ob da noch was passiert.“ Doch schon so sind die Osdorfer gut aufgestellt. Im Spielerkader und auch im Trainerteam.