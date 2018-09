Handball-Oberliga : Hürde Ellerbek locker übersprungen

Mit einem 35:28 gegen Ellerbek fuhren die Altenholzer Oberliga-Handballerinnen ihren zweiten Saisonsieg ein.

von sg

23. September 2018, 12:02 Uhr

Altenholz | Wie erwartet, hat der TSV Altenholz den Saisonstart mit zwei Niederlagen am Stück korrigieren können. Die Oberliga-Handballerinnenn hatten zu Beginn zwei Topteams vor der Brust, jetzt gab es gegen Holstein Kiel/Kronshagen und zuletzt am Sonnabend im Heimspiel gegen den TSV Ellerbek zwei überzeugende Siege. Die Pinnebergerinnen wurden sogar mit einem 35:28 (18:11)-Kantersieg aus der Halle geschossen.

Die Gastgeberinnen machten von Beginn an klar, wer die Halle nach 60 Minuten als Sieger verlassen würde. Bereits nach elf Minuten lagen die Altenholzerinnen 6:1 vorne, die danach nicht nachließen sondern ihren Vorsprung bis zur Halbzeitpause auf sieben Tore (18:11) in die Höhe schraubten. „Wir haben aber keinesfalls ein besonders gutes Spiel abgeliefert“, sagt der Altenholzer Trainer Henning Berger etwas überraschend und fügt erklärend hinzu: „Unsere 3:2:1-Deckung stand von Beginn an sehr gut. Aber in der zweiten Welle waren wir unkonzentriert und haben viele technische Fehler gezeigt.“

Die Gäste hatten aber trotz vieler früher Wechsel von Berger an diesem Tag nicht die Klasse, um Altenholz in Gefahr zu bringen. So wurde es ein klarer Heimsieg, bei dem Alina Jochimsen ihr Debüt feierte.



TSV Altenholz: Krass, Jochimsen, Albrecht – Ohm (5), von Klein (4), Kelm (2), Lyke (10/5), Thielmann (1), Seidel (4), Heil, Besteher (5), Kuchel (1), Schleemann (3).