Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf startet Sonntag gegen TuS Lübeck

Der Aufsteiger aus Gettorf empfängt einen ambitionierten Gegner und muss die Abgänge der Elscher-Schwestern schnell auffangen.

von Stefan Gerken

23. August 2019, 17:06 Uhr

Nachdem in der vergangenen Saison endlich der ersehnte Aufstieg aus der Regionsoberliga Förde in die Landesliga Süd gelungen ist, starten die Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf am Sonntag (15.15 Uhr) in die Spielzeit. Zu Gast in der Halle der Gettorfer Parkschule ist der TuS Lübeck, Tabellenfünfter der vergangenen Spielzeit und erneut mit Ambitionen für einen Spitzenplatz ausgestattet. Bei der HSG kommt es darauf an, dass die Mannschaft schnell die Abgänge der beiden Elscher-Schwestern Finja und Jane kompensiert. „Im Pokal hat es schon ganz gut geklappt, aber es wird natürlich noch einige Zeit dauern“, so HSG-Coach Michael Thimm, der mit dem neu eingeübten offensiven 6:0-Abwehrsystem schon sehr zufrieden ist.