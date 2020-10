Frauen-Handball Landesliga Süd Gruppe A : HSG Gettorf/Osdorf scheitert denkbar knapp gegen die HSG Tills Löwen

HSG Gettorf/Osdorf zeigt Moral, steht jedoch gegen den Spitzenreiter aus Lauenburg am Ende mit leeren Händen da.

Avatar_shz von shz.de

05. Oktober 2020, 15:30 Uhr

Auch wenn die Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf nach zwei absolvierten und verlorenen Partien am unteren der Landesliga Süd A stehen, ist ihr Co-Trainer Thorsten Losch alles andere als enttäuscht von seinen Farben. „Die Mannschaft hat über 60 Minuten große Moral gezeigt, gekämpft und absolut alles an Einsatz in die Waagschale geschmissen“, lobte er seine Spielerinnen nach der hauchzarten 16:17 (8:7)-Niederlage gegen die HSG Tills Löwen. „Leider haben wir uns aber am Ende wieder nicht dafür belohnt“, haderte er mit dem Spielverlauf, zumal sein Team die Anfangsphase gänzlich verschlief und nach knapp sieben Minuten mit 0:3 zurücklag. Erst nach zehn Minuten und 19 Sekunden konnten die Gastgeberinnen ihr erster Tor markieren. „Nichtsdestotrotz haben wir uns super zurückgekämpft und dem Gegner stellenweise die Grenzen aufgezeigt“, schilderte Losch und konnte sich sogar über eine Halbzeitführung freuen.

„Wir gingen davon aus, dass wir jetzt konditionell unseren Trumpf ziehen können und 08 in Grund und Boden rennen, allerdings sind wir dann an unserem eigenen Anspruch, das Tempo weiter hochzuhalten, gescheitert“, sah Losch, dass sich auch der Akku der Gettorferinnen zunehmend leerte. Nach 44 Minuten sahen sie sich bereit mit 11:15 im Hintertreffen und konnten diese Hypothek in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr schultern. „Wir haben nach dieser schleppenden Phase nicht aufgehört, weiterzukämpfen“, honorierte Losch die Resilienz seines Kollektivs, das sich nicht zuletzt durch taktische Impulse von der Bank nochmals heranrobbte, jedoch nicht mehr zum Ausgleichstreffer kam – auch wenn sporadisch die Chancen dafür aufblitzten.

Als beste Spielerin in seinen Reihen sah Losch Janne Marie Klaß, die nicht nur als Denkerin und Lenkerin, sondern auch durch vier Torerfolge positiv in Erscheinung zu treten vermochte.

HSG Gettorf/Osdorf: Scholz, Bindernagel – Jessen (2), Holz, Bahr (2), Offt (1), Reins, Klaß (4/1), Piepjunge (1), Goos, Schaaf (1), Griese (3), Herin, Wölki (2).