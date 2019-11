Handball-Landesliga Süd : HSG Gettorf/Osdorf muss auswärts weiter auf ersten Punkt warten

Die Gettorferinnen kämpfen sich beim 18:18 ein letztes Mal heran, spielen dann aber im Angriff viel zu hektisch

von Stefan Gerken

04. November 2019, 09:17 Uhr

Die HSG Gettorf/Osdorf muss in der Handball-Landesliga Süd der Frauen weiter auf den ersten Auswärtspunkt der Saison warten. In Malente kassierte das Team von Michael Thimm gegen eine starke HSG Holsteinische Schweiz eine 23:27 (12:15)-Niederlage.

Die ersten 20 Minuten seiner Mannschaft konnte Trainer Thimm mit einem Wort beschreiben. „Tiefschlaf.“ Nichts klappte, die sonst so sichere Abwehr und auch das Torwartspiel funktionierte nicht. „Nach einer Auszeit haben wir uns dann rangekämpft und waren nach der Halbzeit richtig im Spiel“, erkannte Thimm. Beim 18:18 (46.) war der Ausgleich hergestellt. Doch es folgten ganz schwache Minuten, in denen die Gäste sechs Angriffe in Serie – darunter einige in Überzahl – kopflos vergaben. „Zu hektisch“, habe sein Team agiert, ärgerte sich Thimm. Die Gastgeberinnen trafen regelmäßig über ihre starken Außen und ließen die HSG nicht erneut rankommen.

HSG Gettorf/Osdorf: Scholz, Nielsen – Bahr (1), Dibbern (4/1), Tittel, Klaß (2), Piepjunge (3), Goos (2/2), Schaaf (2), Griese (5), Wölki (4).