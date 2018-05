Handball-Förde-Pokal : HSG Gettorf/Osdorf kann Saison vergolden

Die HSG trifft im Förde-Pokal-Final-Four im Halbfinale am Sonnabend auf den THW Kiel II.

von Stefan Gerken

04. Mai 2018, 06:00 Uhr

Gettorf | In nur einer Woche stehen für die Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf bis zu vier extrem wichtige Spiele an. Morgen geht es im Halbfinale des Förde-Pokals beim Final-Four-Turnier in der Kronshagener Sporthalle gegen den Ligakonkurrenten THW Kiel II. Sollte ein Sieg gelingen, würde das Team von Trainer Michael Thimm am Sonntag (14 Uhr) im Endspiel entweder auf die SG Kiel-Nord oder den Preetzer TSV II treffen. Schon Dienstagabend geht es um 20.30 Uhr in Gettorf im ersten vorsorglichen Aufstiegsspiel zur Landesliga gegen die HSG 91 Nortorf. Das Rückspiel findet Sonntag in einer Woche in Nortorf statt (17 Uhr).

Die Gettorferinnen können auf eine hervorragende Saison in der Kreisoberliga Förde zurückblicken. Allein der Meister SG Kiel-Nord war noch ein bisschen stärker und ließ sich auch in beiden direkten Duellen nicht bezwingen – auch wenn die HSG kurz davor war. Im Final-Four ist die HSG dem Meister in Halbfinale ausgewichen. Das Los schickte den THW Kiel II auf die andere Seite des Feldes. „Viel leichter ist das auch nicht“, sagt Thimm. Die Kielerinnen haben eine Mannschaft, gespickt mit erfahrenen Spielerinnen, die auch schon höherklassig gespielt haben. Eigentlich kommen seine Schützlinge mit der Spielweise des THW II aber ganz gut zurecht. Thimm: „Mit unserer offensiven 5:1-Deckung haben wir in den beiden Ligaspielen, die wir ja gewinnen konnten, viele Bälle geklaut und sind Gegenstöße gelaufen.“

Allerdings plagen die HSG in der wichtigsten Woche der Saison personelle Sorgen. Jane Elscher, die entscheidende Spielerin sowohl in der vorgezogenen Position der 5:1-Deckung als auch im Angriff, hat drei Haarrisse im Schienbein und sollte eigentlich pausieren. Das haben ihr die Schmerzen in den letzten Saisonspielen auch deutlich zu verstehen gegeben. Vielleicht beißt sie aber auf die Zähne. Auch Kristina Goos fehlt im Rückraum, ebenso wie Almuth Baer auf Linksaußen.

„Wir können die Saison jetzt vergolden“, sagt Thimm, der von Favoritenrollen im Halbfinale nichts wissen will. „Das sind jetzt alles 50:50-Spiele.“