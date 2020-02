Handball-Landesliga Süd Frauen : HSG Gettorf/Osdorf beendet auch den Heimfluch mit 22:21-Sieg über SC Nahe 08

Der HSG gelingt ein weiterer großer Schritt in Richtung Klassenerhalt.

10. Februar 2020, 09:07 Uhr

Gettorf | Erleichterung bei den Handballerinnen der HSG Gettorf/Osdorf: Nachdem die Spielgemeinschaft in den vergangenen drei Heimspielen keinen einzigen Punkt holen konnte, gewannen die Gettorferinnen am Sonntag gegen SC Nahe mit 22:21 (10:11). Nachdem dem Auswärtsfluch bereits in der letzten Woche bei der SG Todesfelde/Leezen ein Ende bereitet wurde (28:20), gab es nun auch zuhause die ersten Punkte seit dem 24. November letzten Jahres (24:23 gegen HSG 404).

Nervöser Start in die zweite Halbzeit

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit starteten die Gastgeberinnen nervös in den zweiten Durchgang. Überhastete, unvorbereitete Würfe machten es Nahe-Schlussfrau Annemieke Wilken leicht, ihrer Mannschaft den Rückhalt für die zwischenzeitliche Führung (17:14, 41.) zu bieten. Gettorf ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und spielte von dort an klare Chancen heraus und zeigte sich im Abschluss deutlich abgeklärter, um nach einer spannenden Schlussphase als verdienter Sieger vom Feld zu gehen.

Wichtiger Erfolg im Kampf um de Klassenerhalt

„Das war eine gelungene Revanche für die unglückliche Niederlage im Hinspiel und ein ganz wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt“, sagte Gettorfs zufriedener Trainer Michael Timm.