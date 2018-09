Fussball-Kreisliga : Holtseer Wechselbad der Gefühle

In der Fußball-Kreisliga gelingt dem SV Holtsee der Ausgleich in der Schlussminute. Dänischenhagen II gewinnt das Wohld-Derby gegen Altenholz II.

23. September 2018, 11:45 Uhr

Der SV Holtsee hat in der Fußball-Kreisliga Nord-Ost zum zweiten Mal im siebten Spiel etwas Zählbares eingefahren. Dabei ließ die Elf von Trainer Ole Möller unzählige Chancen aus, lag dann sogar in Rückstand und kam in der Schlussminute zumindest noch zum umjubelten 3:3. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle. In der Mitte-Ost-Staffel holte Schlusslicht Felm ein achtbares 1:1 gegen Klausdorf II.

Kreisliga 2 Nord-Ost

Wittenseer SV – TSV Kropp II 3:1 (1:0)

Erneut mussten die Wittenseer mit großen Personalsorgen in die Partie gehen – und kamen damit lange Zeit nicht zurecht. Zu Beginn hatten die Kropper die besseren Möglichkeiten, und der WSV hätte sich über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Doch mit der ersten Chance gingen sie selbst in Führung (35.) und gewannen dadurch an Sicherheit. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich brachte sie nicht aus dem Konzept, da Felix Wilsberg durch einen Doppelpack die richtige Antwort parat hatte. „Man sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jetzt müssen wir nachlegen, um wieder in die höheren Tabellenregionen vorzustoßen“, sagt WSV-Trainer Marcus Grubert.



Tore: 1:0 M. Diedrichsen (35.), 1:1 Mauriczat (63.), 2:1, 3:1 Wilsberg (73., 90.)

Gelb-Rote Karte: Wohlert-Thomsen (85, wiederholtes Foul, TSV).





TSV Friedrichsberg II – Osterbyer SV 5:0 (3:0)

Alle guten Vorsätze der Osterbyer waren bereits nach acht Minuten hinfällig, da die Gäste schon früh einen Doppelschlag hinnehmen musste. Zwar war der OSV bis zur Pause die bessere Mannschaft, schaffte es aber nicht, dies in Tore umzumünzen. Mit dem Halbzeitpfiff erhöhte Friedrichsberg sogar noch auf 3:0. Auch nach der Pause agierten die Osterbyer zu ungefährlich, sodass sie weiter auf den ersten Sieg warten müssen. „Uns fehlt durch die ganzen Ausfälle einfach die Qualität im Kader. Wir müssen Woche für Woche mit Altherren-Spielern aufstocken“, nennt OSV-Coach Daniel Seibert einen Grund für den schlechten Saisonstart.



Tore: 1:0 Nielsen (5.), 2:0 Rangnick (8.), 3:0, 4:0 Nielsen (45., 68.), 5:0 Harutjunjan (75.).





SV Holtsee – FC Geest 09 3:3 (1:1)

Die Holtseer lieferten eine ihrer besten Saisonleistungen ab und holten trotzdem nur mit Glück einen Punkt. Das lag vor allem an der schlechten Chancenverwertung. Direkt nach dem Wiederanpfiff erwischten die Gastgeber eine ganz starke Phase und ließen reihenweise Großchancen liegen. Die Gäste bestraften dies mit einem Doppelschlag. Am Ende kam der Gastgeber aber doch noch zum verdienten Punktgewinn. „Wir hatten Chancen für mehrere Spiele. Schade, dass wir es trotzdem nicht geschafft haben, als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt SVH-Trainer Ole Möller.



Tore: 0:1 Hinz (13.), 1:1 Dolenga (44.), 1:2, 1:3 Goos (64., 77.), 2:3 Uppendahl (89.), 3:3 Schultz (90.).





Bes. Vork.: Nik Hansen (FC) pariert Foulelfmeter von C. Marten (47.).





Osterrönfelder TSV II – Eckernförd. SV II 5:0 (3:0)

Während der OTSV sich immer mehr zum Audorf-Verfolger entwickelt, schossen sie mit ihrem klaren Heimsieg die emotionslos agierenden Eckernförder immer tiefer in die Krise. Die ESV-Reserve fand nie ins Spiel und musste zusehen, wie der spielstarke Gastgeber sich zahlreiche Chancen erarbeitete konnte. Bereits zur Pause war die Partie entschieden – und es hätte zum Schluss sogar noch deutlicher werden können. „Uns ist zu Gute gekommen, dass der ESV versucht hat, mitzuspielen. Das haben wir ausgenutzt und hätten noch mehr Tore erzielen müssen“, weiß OTSV-Trainer Arne Doose.



Tore: 1:0 Kuklinski (2.), 2:0 Knuth (12.), 3:0, 4:0 Czaja (43., 65.), 5:0 Knuth (73.).







Kreisliga 5 Mitte-Ost

SV Felm – TSV Klausdorf II 1:1 (1:1)

Die Hausherren nahmen die Zügel nach dem frühen Rückstand (9.) in die Hand und waren in der Folge die bessere Mannschaft. Folgerichtig fiel noch vor dem Seitenwechsel der Ausgleich durch den zuletzt unter Ladehemmungen leidenden Henrik Listner (38.). Auch wenn Felm dann in der zweiten Halbzeit bei zwei Situationen auch hinten Glück hatte, verpasste es das Schlusslicht bei zahlreichen Chancen im zweiten Durchgang, den Siegtreffer zu markieren. Dennoch war Felms Coach Frederik Listner mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Wenn wir so weitermachen, werden wir da unten raus kommen.“

Tore: 0:1 Coly (9.), 1:1 Listner (38.).





MTV Dänischenhagen II – TSV Altenholz II 1:0 (0:0)

In diesem Nachbarschaftsduell hatten die Gastgeber am Ende das Glück auf ihrer Seite und konnten nach dem Siegtreffer von Onno Bargmann jubeln (87.), wobei der Torschütze durch einen Abspielfehler in der TSV-Hintermannschaft begünstigt wurde. „Kurz zuvor hätte Altenholz das 1:0 machen müssen, aber vielleicht ist das heute auch das Glück gewesen, dass uns in manchen Spielen zuvor gefehlt hat. Zwei Mal hintereinander zu gewinnen, das tut richtig gut“, sagt MTV-Trainer Andreas Petersen hörbar gelöst.

Tore: 1:0 Bargmann (87.).

Rote Karte: Tiesch (55., Tätlichkeit, TSV Altenholz II).





Osdorfer SV – VfB Kiel 2:5 (2:1)

Während der Gastgeber die Begegnung in der ersten Halbzeit gegen den Favoriten aus Kiel ausgeglichen hielt und sogar zweimal in Führung gehen konnte (15., 41.), hatte der VfB im zweiten Durchgang mehr vom Spiel und drehte die Begegnung. „Wir haben das heute dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung noch umbiegen können und haben am Ende verdient gewonnen“, sagt VfB-Co-Trainer Herbert Ullrich.

Tore: 1:0 Smit (15.), 1:1 K. Hopp (21.), 2:1 Qualen (41.), 2:2, 2:3 Wurr (49., 55.), 2:4 K. Hopp (62.), 2:5 Dodt (79.).