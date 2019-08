Fussball-Landesliga Schleswig : Hoffnungen des Gettorfer SC ruhen auf Yannick Wolf

Der Tabellen-15. aus Gettorf empfängt zum Kellerduell das Schlusslicht aus Tellingstedt auf dem Kunstrasen.

29. August 2019, 15:42 Uhr

Ein Blick auf die Tabelle genügt. Die Fußballer des Gettorfer SC liegen in der Landesliga Schleswig auf Rang 15 und treffen auf das Schlusslicht MTV Tellingstedt. Diesen Freitag, um 19.30 Uhr, wird das Kellerduell auf dem Kunstrasenplatz im Gettorfer Sportpark angepfiffen. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagt auch Schössler, dessen Elf bislang einen Sieg errungen hat, während der Aufsteiger lediglich beim 2:2 in Rantrum einen Zähler errang.

Bei den Dithmarschern drückt, die Gettorfer können ein Lied davon singen, offensiv derzeit der Schuh. In der vergangenen Saison schossen Leon Reitz (24 Treffer), André Engel (17), Steffen Holm (16) und Hendrik Grill (15) die Verbandsliga Nord kurz und klein, in dieser Spielzeit kommen die vier Offensivkünstler bislang auf drei Tore insgesamt. Damit haben sie aber immerhin so viele Treffer erzielt wie die gesamte Gettorfer Mannschaft. „Wir müssen wieder effektiver werden“, sagt auch Schössler, dessen Mannschaft zuletzt wahrlich nicht brilliert hatte, aber doch immer wieder zu Abschlusssituationen kam.

Die personelle Lage ist beim GSC zwar weiterhin angespannt, doch immerhin kann Yannick Wolf wieder mitwirken. „Er wird offensiv zum Einsatz kommen“, sagt Schössler, der eine körperlich robuste Mannschaft, die „über die Physis kommt“, erwartet. „Wir müssen gegenhalten. Ich bin aber zuversichtlich, dass uns das gelingt“, so Schössler.